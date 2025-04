Con movimientos en el directorio: la junta de accionistas de Cruzados ratifica a Juan Tagle como presidente

Juan Tagle continúa como presidente de Cruzados, la concesionaria que tiene a cargo a Universidad Católica. Así lo determinó este jueves la junta anual de accionistas. Con esto el abogado cumplirá diez años al mando del club de la precordillera.

La jornada se inició a las 10.15 horas, teniendo entre sus puntos principales la elección de los directores y el nombramiento de los responsables institucionales.

En esta instancia, Tagle señaló que “la temporada pasada, las dificultades deportivas y los momentos adversos no afectaron nuestros esfuerzos por seguir firmes en el proceso de avance de la remodelación de nuestro estadio. La obra presentó un avance cercano al 90% al finalizar el año 2024. Para hacer este resumen anual comenzaremos por los aspectos deportivos”.

“Quiero agradecer el apoyo que ustedes le brindan a Cruzados en su rol de accionistas, así como el aliento a Universidad Católica en cada cancha en la que nos ha correspondido disputar una competencia o en cada instancia a la que los convocamos”, continuó.

“Agradecer también la participación y el compromiso con el que cada uno de los Cruzados manifiesta el amor por nuestros colores para seguir fortaleciendo a nuestra institución y proyectarnos a un momento histórico en el que todos estemos presentes y demos la bienvenida a nuestro Nuevo Estadio, al Nuevo Estadio de Universidad Católica, el Claro Arena, marcando un hito para la historia de la UC, del deporte chileno y de la ciudad de Santiago”, añadió.

Más adelante se aprobó la designación de los directores de la sociedad, elegidos con los votos de la Serie A a Guillermo Agüero Piwonka, Matías Claro Figueroa, Felipe Correa Rivera, Alex Harasic Durán, Francisco Lavín Chadwick, Juan Tagle Quiroz, Felipe Tisné Maritano, Matías Pavez Busch y Pablo Turner González.

Estos dos últimos fueron las personas que ingresaron al directorio de la concesionaria en lugar de Martín Del Río y Juan Pablo Del Río.

Ya con estos nombres se pudo continuar con la elección de los cargos de cada uno, instancia en la que se confirmó la continuidad de Juan Tagle.

“A continuación de la Junta Extraordinaria de Accionistas realizada hoy, se reunió el nuevo Directorio de Cruzados que, de manera unánime, acordó mantener en la Presidencia a Juan Tagle; y a los señores, Hernán de Solminihac, como primer vicepresidente y a Matías Claro como segundo vicepresidente. Se acordó también el nombramiento del señor Felipe Correa como presidente de la Comisión Fútbol”, informaron en la página oficial.

De esta manera el mandamás de Cruzados cumple uno de sus deseos, extendiendo su mandato hasta 2028. “Mi intención es seguir. No sé cuánto tiempo ni si después voy a continuar como director, o voy a salir de la actividad”, enfatizaba hace algunos en meses en entrevista con El Deportivo. En esa ocasión dejaba en claro sus limites también. “Me siento respaldado por el directorio y los accionistas, pero no soy eterno. Quizás haya deseos de cambios dirigenciales. Puede ocurrir y no hay ningún drama”, remarcaba.

El proyecto emblema

En Cruzados están centrados en la construcción del Claro Arena, que está en su proceso final y ya tiene un porcentaje superior al 90% en sus avances. Es el gran legado que buscan dejar en el directorio y el propio Juan Tagle en su presidencia. Cuando este medio le consultó al timonel por los objetivos del año, su respuesta fue clara. “El número uno: inaugurar el estadio”, dijo.

Salir de San Carlos de Apoquindo ha sido un tema en Universidad Católica y de hecho lo apuntan como uno de los motivos principales para los fracasos deportivos del último tiempo. Hoy cuentan los días para jugar en su nuevo hogar. Sin embargo, también ha sido un proceso que no ha estado exento de complicaciones. La primera fecha que dio en su momento Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados, para la inauguración del reducto, era mediados de 2024. A la extensión del período de obras se suma un sobrecosto en la inversión en relación a lo que estimaban gastar en un inicio.

Así y todo, para Tagle es algo que cuando se vea en retrospectiva será valorado. “Yo realmente creo que cuando se mire en largo plazo este período, no hay ningún historiador de Universidad Católica que no comprenda que se trabajó para un sueño muy superior y que va a ser de la próxima generación de hinchas. Si el precio a pagar fueron años irregulares, además viniendo de un tetracampeonato, vale la pena. Quizás si veníamos de una sequía grande en cuanto a títulos, era distinto, pero tuvimos años muy ganadores”, dijo a El Deportivo.