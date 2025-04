Con Muhammad Ali como símbolo de la concientización: los deportistas que han lidiado con el Parkinson

El mundo del deporte no está exento del padecimiento del Parkinson. Este viernes es el Día Mundial esta enfermedad. Algo que la OMS estableció para conmemorar el natalicio de James Parkinson, el médico británico identificó la enfermedad en el siglo XIX y la calificó como “parálisis agitante”.

A lo largo de la historia, son varios los atletas que han sufrido con este mal. Algunos que incluso han llevado campañas para la concientización de la afección.

Muhammad Ali

El mayor emblema del boxeo en el mundo y uno de los principales deportistas de todos los tiempos sufrió Parkinson por varias décadas. Al estadounidense le detectaron la enfermedad en 1984, apenas tres años después de su retiro y cuando tenía solo 42, pese a que suele aparecer después de los 50. Desde entonces recaudó fondos para investigaciones al respecto. De hecho, creó la fundación Muhammad Ali Parkinson Center.

En Atlanta 1996, pese a que los temblores en su cuerpo ya eran evidentes, apareció en la apertura de los Juegos Olímpicos para encender la llama.

Brian Grant

El mítico basquetbolista de la NBA fue diagnosticado con Parkinson con solo 36 años, dos años después de dejar la actividad. Siguiendo los pasos de Ali, creó la Brian Grant Foundation, para la concientización de la enfermedad.

“Me di cuenta que no podía saltar con mi pierna izquierda tan bien como antes. Luego llegué a Phoenix, me retiré y atravesé por nueve meses de depresión, lo cual después supe que atraviesan muchos pacientes de Parkinson debido a la pérdida de dopamina en el cerebro. Y así fue que llegué a ese punto. Y luego me mudé a Portland en el 2008 y fui diagnosticado”, reveló hace algún tiempo, sobre la aparición de síntomas.

Dave Jennings

El jugador de fútbol americano recibió el diagnostico en 1996, nueve años después de su retiro. Sin embargo, producto de los prejuicios que podía causar su situación, decidió ocultarlo por años.

Recién en 2005, cuando ejercía como comentarista, reveló su padecimiento. En 2013, falleció a la edad de 61, precisamente por complicaciones con el Parkinson.

Freddie Roach

El caso del exboxeador y actual entrenador es especial. Sabe que tiene Parkinson desde sus 26 años. Una edad extremadamente temprana para la enfermedad. Una recaída de su nivel tras el diagnóstico lo obligó a retirarse. Sin embargo, rápidamente pasó del cuadrilátero a las esquinas. Su carrera como coach tomó vuelo al hacerse cargo de Manny Pacquiao.

“Yo no me enfermo con demasiada frecuencia. Cuando estoy enfermo, yo sólo voy al gimnasio y se va. Con el Parkinson, a veces te despiertas y piensas: ‘¿Por qué me eligieron a mi?’ Pero eso es parte de la vida. Algunos de los medicamentos causan depresión y así sucesivamente, algunas mañanas voy a pensar acerca de las cosas malas. Pero luego me iré al gimnasio y voy a trabajar y todo lo malo se va”, dijo Roach a The Telegraph.

Davis Phinney

El ciclista norteamericano tuvo una destacada carrera en la década de los 80. Luego de su retiro, y tras ser diagnosticado, creó una fundación.

“Ofrecemos programas e investigaciones que brindan inspiración, información y herramientas que permiten a las personas con Párkinson tomar mayor control en el manejo de su enfermedad y disfrutar de una mejor calidad de vida. La Fundación Davis Phinney fue fundada en 2004 por el medallista olímpico y gran ciclista Davis Phinney, a quien le diagnosticaron Párkinson en el año 2000 a los 40 años”, establecen en la descripción del organismo.