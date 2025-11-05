OFERTA ELECCIONES $990
El Deportivo

Con polémica en el final: el Barcelona rescata un punto ante el Brujas por la Champions League

El elenco blaugrana firmó un intenso empate 3-3 en Bélgica. El cuadro negriazul anotó en una de las últimas jugadas del partido, pero el árbitro Anthony Taylor anuló la conquista.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Con polémica en el final: el Barcelona rescata un punto ante el Brujas por la Champions League. . Por @fcbarcelona

El Barcelona se volvió a enredar en la Champions. Esta vez empató 3-3 ante Brujas en el estadio Jan Breydel. El equipo de Hansi Flick nunca encontró seguridad atrás y terminó pagando caro cada desajuste ante un rival vertical y preciso. En el ataque, Lamine Yamal fue determinante para que rescaten un punto.

El conjunto local abrió el marcador temprano, a los 6’, cuando Carlos Forbs ganó la espalda de la zaga y asistió a Nicolò Tresoldi para el 1-0. Los catalanes reaccionaron de inmediato: Yamal habilitó a Fermín López, quien cedió para Ferran Torres, definiendo ante la salida de Jackers para el 1-1 a los 8’. Sin embargo, la fragilidad azulgrana reapareció. A los 17’, una pérdida en ataque derivó en un contraataque que Forbs finalizó mano a mano para el 2-1.

En la segunda parte, el Barça adelantó líneas y generó ocasiones, incluyendo un tiro al travesaño de Koundé y un remate de Rashford salvado por el arquero Nordin Jackers. La insistencia rindió fruto a los 61’, cuando Yamal, la figura visitante, armó una jugada personal y marcó el 2-2 tras apoyo de Fermín López, que le devolvió la pared.

La esperanza culé duró poco. A los 63’, Hans Vanaken filtró para Forbs, que definió cruzado para el 3-2. Luego, un centro de Yamal a los 78′, fue desviado por Christos Tzolis y se coló en su propia portería para poner el 3-3 definitivo. En una de las últimas jugadas del partido, Romeo Vermant anotó el cuarto gol para el local, pero el árbitro Anthony Taylor lo anuló tras advertido por el VAR de una falta sobre el arquero Wojciech Szczesny.

El cuadro blaugrana acumula nueve partidos seguidos recibiendo goles en la Liga de Campeones. Con el punto, el elenco catalán llega a siete unidades en cuatro fechas y es undécimo en la tabla del certamen. El Brujas, en tanto, figura vigesimotercero, con cuatro unidades.

El City se impone con claridad

En paralelo, el Manchester City venció por 4-1 al Borussia Dortmund, en un duelo que los locales controlaron tras un inicio parejo. El elenco alemán partió con intensidad, pero poco a poco cedió terreno. Phil Foden abrió el marcador a los 22 minutos, con un tiro ajustado desde fuera del área tras asistencia de Reijnders. El tanto consolidó el dominio inglés y marcó el punto de quiebre del partido. De ahí en adelante, el cuadro británico aceleró y aprovechó los espacios.

Siete minutos después, Erling Haaland amplió la ventaja tras un desborde de Doku, que llegó a línea de fondo y asistió al noruego. El guardameta Kobel evitó una diferencia mayor con intervenciones ante Haaland, O’Reilly y Reijnders.

En el complemento, Foden firmó su doblete a los 57 minutos. El descuento del elenco amarillo fue a los 72′, obra de Waldemar Anton. En la última jugada, Rayan Cherki marcó el cuarto.

El resto de la jornada se completó con el empate del Chelsea ante Qarabag, la victoria del Pafos sobre Villarreal, la sorpresiva goleada del Galatasaray por 3-0 sobre el Ajax en Países Bajos, el triunfo 2-1 del Inter de Milán sobre el Kairat Almaty, la victoria del Atalanta por 1-0 sobre el Olympique de Marsella, el 2-0 de Newcastle sobre Athletic de Bilbao y el triunfo por la mínima del Bayer Leverkusen ante Benfica.

