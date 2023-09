Con un nuevo triplete de Haaland: la contundencia del Manchester City bate al Fulham y lo encumbra en la Premier League

El Manchester City sigue a paso firme. Los Citizens superaron por 4-1 al Fulham y firmaron un arranque perfecto en la Premier League, consolidándose en la cima de la tabla de posiciones. Además, prolongaron su hegemonía ante el cuadro londinense, pues llevan 15 triunfos consecutivos y un invicto de 21 cotejos.

Un renovado conjunto Skyblue se está acomodando ante la necesidad de suplir la ausencia de varias de sus figuras, que han sido afectadas por diferentes lesiones. De hecho, ni Pep Guardiola pudo estar en la banca luego de ser operado y aún le quedan cerca de dos semanas donde estará lejos del banquillo. En su reemplazo, Juanma Lillo se hizo cargo del equipo.

Esta vez con Akanji completando el three-box-three y ubicándose en el centro del campo junto a Rodri. Concretamente, en la zona izquierda del pivote. Además, el duelo contó con debut de Jérémy Doku, quien se mostró activo por la banda derecha en el inicio, pero no tuvo tanta relevancia en el resto del duelo.

El City no se vio cómodo. Sus pivotes tuvieron poca intervención y se complicaron ante la buena presión del Fulham. No obstante, poco a poco se fueron acercando sobre la portería de Leno y terminaron sacando una diferencia que no se reflejó en el campo. Un resultado muy abultado y algo injusto para el visitante.

En la media hora, Julián Álvarez marcó la apertura de la cuenta. Entre toque y toque, el City encontró los espacios. Haaland recibió un gran pase en profundidad de Kovacic y habilitó al argentino, que definió con el arco a su disposición.

En la siguiente jugada llegaría el empate. Raúl Jiménez se impuso en un tiro de esquina y remató. De Cordova-Reid desvió el balón, lo que terminó complicando a Ederson, que dejó un rebote. Tim Ream lo capturó y marcó la igualdad parcial.

En el cuarto minuto de descuento del primer tiempo, Ake desequilibró el marcador. El neerlandés se impuso en un córner, no obstante, se desató la polémica. Desde la banca del Fulham, comandada por el técnico Marco Saraiva, comenzaron con potentes reclamos. El cuadro londinense pedía que el tanto fuera desestimado por posición de adelanto de Akanji, que se interpuso entre Leno y el remate del defensor del City. A pesar de la revisión del VAR, la anotación fue concedida.

Ya en el complemento, Erling Haaland estiró las diferencias. En el 58′, los Citizens elaboraron una jugada extensa, donde no hubo apuros. En el último tercio, Álvarez profundizó con el noruego, que recibió el balón a pesar de un rebote y ganó la pulseada en la salida del meta alemán.

En el 68′, Álvarez arremetió por el centro y recibió un gran pase que lo dejó mano a mano. Realizó un increíble control, pero recibió una infracción cuando se disponía a rematar. El juez del cotejo señaló la pena máxima, que fue cobrada por Haaland. El atacante selló su doblete y sentenció el partido. Los Skyblues sostuvieron el resultado con la posesión del balón y aseguraron los tres puntos.

Sobre el cierre, en el quinto minuto de descuento, el artillero marcó otro tanto tras una gran jugada individual de Sergio Gómez, quien eludió a un rival, desbordó por la izquierda y sacó un centro raso hacia el punto penal. Haaland remató al primer toque y confirmó su triplete.

Con esta victoria, el City se encumbró en la cima de la Premier League, con 12 unidades, consolidándose como el único equipo que tiene un arranque perfecto. Cuatro de cuatro triunfos posibles. En la siguiente jornada deberán enfrentar al complicado West Ham, que suma diez puntos. El Fulham, en tanto se estancó en la decimocuarta ubicación, con cuatro, y en la próxima fecha recibirá al Luton.