Condenados por delitos como tráfico de drogas: Donald Trump le otorga el indulto presidencial a cinco exjugadores de la NFL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó un indulto presidencial a cinco exjugadores de la National Football League (NFL). Los deportistas cumplían condenas relacionadas a delitos desde perjurio hasta tráfico de drogas.

La decisión fue argumentada bajo el concepto de “segunda oportunidad y redención”, según la Casa Blanca. La determinación fue anunciada por Alice Marie Johnson, la denominada como ‘zarina del perdón’, expresidiaria indultada por Trump, que se hizo famosa tras emprender una campaña desde la cárcel apelando a sus años en prisión y buena conducta.

“Como nos recuerda el fútbol, ​​la excelencia se basa en la determinación, la gracia y el coraje para resurgir. Así es nuestra nación”, escribió Johnson en X. Los cinco jugadores indultados fueron Nate Newton, Joe Klecko, Jamal Lewis, Travis Henry y el fallecido Billy Cannon. Pese a que todos cumplieron su condena, el indulto borra oficialmente sus condenas federales.

Los exjugadores indultados

Newton, de 64 años, fue dos veces All-Pro y tres veces campeón del Super Bowl como liniero ofensivo de los Dallas Cowboys, siendo parte fundamental de la dinastía del club texano. En 2002, se declaró culpable y fue sentenciado a 30 meses de prisión luego de ser arrestado con 79 kilos de marihuana en el maletero de su automóvil, además de 10 mil dólares en efectivo. Su vida estuvo marcada por arrestos relacionados a esta índole. Fue el propio dueño de su exclub, Jerry Jones, quien acudió personalmente para entregarle la noticia.

Klecko, de 72 años, fue sentenciado a tres meses de cárcel por mentir a un gran jurado federal sobre una estafa de seguro de un automóvil (fraude de quiebra), en 1993. Fue dos veces All-Pro como liniero defensivo con los New York Jets. Además, fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en 2023.

En tanto, Lewis, de 46 años, se declaró culpable en 2004 de usar un teléfono celular para facilitar una transacción vinculada a drogas y fue sentenciado a cuatro meses de prisión. Jugó como corredor para los Baltimore Ravens y los Clevelands Browns. Llegó a ser nombrado como Jugador Ofensivo del Año en 2003, siendo seleccionado para el All-Pro y Pro Bowl por única vez en su carrera.

Por su parte, Henry, de 47 años, jugó como corredor para los Buffalo Bils, Tennessee Titans y Denver Broncos. En 2009, recibió una sentencia de tres años de cárcel por financiar una red de drogas interestatal y tráfico de cocaína.

Finalmente, Cannon cumplió una condena de cinco años iniciada en 1983 por participar en una operación de impresión de dinero falso. Fue dos veces All-Pro y tres veces campeón de la AFL. Falleció a los 80 años en 2018.