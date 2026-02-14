SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Condenados por delitos como tráfico de drogas: Donald Trump le otorga el indulto presidencial a cinco exjugadores de la NFL

    El presidente de Estados Unidos indultó a cinco exfiguras de la liga de fútbol americano.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Donald Trump le otorgó el indulto presidencial a cinco exjugadores de la NFL. Foto: Extraída de CNN en Español.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó un indulto presidencial a cinco exjugadores de la National Football League (NFL). Los deportistas cumplían condenas relacionadas a delitos desde perjurio hasta tráfico de drogas.

    La decisión fue argumentada bajo el concepto de “segunda oportunidad y redención”, según la Casa Blanca. La determinación fue anunciada por Alice Marie Johnson, la denominada como ‘zarina del perdón’, expresidiaria indultada por Trump, que se hizo famosa tras emprender una campaña desde la cárcel apelando a sus años en prisión y buena conducta.

    Como nos recuerda el fútbol, ​​la excelencia se basa en la determinación, la gracia y el coraje para resurgir. Así es nuestra nación”, escribió Johnson en X. Los cinco jugadores indultados fueron Nate Newton, Joe Klecko, Jamal Lewis, Travis Henry y el fallecido Billy Cannon. Pese a que todos cumplieron su condena, el indulto borra oficialmente sus condenas federales.

    Los exjugadores indultados

    Newton, de 64 años, fue dos veces All-Pro y tres veces campeón del Super Bowl como liniero ofensivo de los Dallas Cowboys, siendo parte fundamental de la dinastía del club texano. En 2002, se declaró culpable y fue sentenciado a 30 meses de prisión luego de ser arrestado con 79 kilos de marihuana en el maletero de su automóvil, además de 10 mil dólares en efectivo. Su vida estuvo marcada por arrestos relacionados a esta índole. Fue el propio dueño de su exclub, Jerry Jones, quien acudió personalmente para entregarle la noticia.

    Klecko, de 72 años, fue sentenciado a tres meses de cárcel por mentir a un gran jurado federal sobre una estafa de seguro de un automóvil (fraude de quiebra), en 1993. Fue dos veces All-Pro como liniero defensivo con los New York Jets. Además, fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en 2023.

    En tanto, Lewis, de 46 años, se declaró culpable en 2004 de usar un teléfono celular para facilitar una transacción vinculada a drogas y fue sentenciado a cuatro meses de prisión. Jugó como corredor para los Baltimore Ravens y los Clevelands Browns. Llegó a ser nombrado como Jugador Ofensivo del Año en 2003, siendo seleccionado para el All-Pro y Pro Bowl por única vez en su carrera.

    Por su parte, Henry, de 47 años, jugó como corredor para los Buffalo Bils, Tennessee Titans y Denver Broncos. En 2009, recibió una sentencia de tres años de cárcel por financiar una red de drogas interestatal y tráfico de cocaína.

    Finalmente, Cannon cumplió una condena de cinco años iniciada en 1983 por participar en una operación de impresión de dinero falso. Fue dos veces All-Pro y tres veces campeón de la AFL. Falleció a los 80 años en 2018.

    Más sobre:Fútbol AmericanoNFLNational Football LeaguePolideportivoDonald TrumpEstados UnidosIndulto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Caso Conscriptos: confirman prisión preventiva para oficial del Ejército imputado por apremios ilegítimos

    Zelensky pide a Trump y al Congreso de EE.UU. aprobar garantías de seguridad para Ucrania

    Cuatro muertos y seis heridos deja violenta colisión en Mariquina: dos víctimas fueron atropelladas tras salir eyectadas

    EE.UU. y Reino Unido llaman a reforzar alianza con Europa en medio de tensiones globales

    De patines a bailes en las calles: los clanes urbanos que se toman Santiago

    Lo más leído

    1.
    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    2.
    “¿Quién eres? Estúpido": el ninguneo de Lamine Yamal a campeón del mundo con Argentina

    “¿Quién eres? Estúpido": el ninguneo de Lamine Yamal a campeón del mundo con Argentina

    3.
    Arriesga una dura sanción: la FIFA le da ultimátum a Atlético Mineiro y le exige saldar deuda con Palestino por Iván Román

    Arriesga una dura sanción: la FIFA le da ultimátum a Atlético Mineiro y le exige saldar deuda con Palestino por Iván Román

    4.
    Con un epílogo insólito: la U no puede con Palestino y la primera victoria se le resiste a Paqui Meneghini

    Con un epílogo insólito: la U no puede con Palestino y la primera victoria se le resiste a Paqui Meneghini

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Alavés en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Alavés en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Salford City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Salford City en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 14 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 14 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Caso Conscriptos: confirman prisión preventiva para oficial del Ejército imputado por apremios ilegítimos
    Chile

    Caso Conscriptos: confirman prisión preventiva para oficial del Ejército imputado por apremios ilegítimos

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Alavés en TV y streaming

    Cuatro muertos y seis heridos deja violenta colisión en Mariquina: dos víctimas fueron atropelladas tras salir eyectadas

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025
    Negocios

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    La trampa de lo urgente

    Economía plateada: cómo el envejecimiento de la población está cambiando al mercado laboral

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s
    Tendencias

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Cómo activar la alerta en tu celular que te avisa que habrá un sismo minutos antes de que suceda

    Condenados por delitos como tráfico de drogas: Donald Trump le otorga el indulto presidencial a cinco exjugadores de la NFL
    El Deportivo

    Condenados por delitos como tráfico de drogas: Donald Trump le otorga el indulto presidencial a cinco exjugadores de la NFL

    ¿Cuánto cuestan? Real Madrid pone a la venta los asientos del histórico Santiago Bernabéu

    El fuerte cruce del árbitro con Marcelo Gallardo tras expulsarlo: “Mala persona tú que hiciste echar a Demichelis”

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero
    Tecnología

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín
    Cultura y entretención

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín

    Reseña de libros: Gabriel Cid, Patti Smith y Daniel Saldaña París

    Jeremías Gamboa: “Muchos peruanos hemos internalizado el racismo como una mancha que nos delata”

    Zelensky pide a Trump y al Congreso de EE.UU. aprobar garantías de seguridad para Ucrania
    Mundo

    Zelensky pide a Trump y al Congreso de EE.UU. aprobar garantías de seguridad para Ucrania

    EE.UU. y Reino Unido llaman a reforzar alianza con Europa en medio de tensiones globales

    La ofensiva de Trump: ¿Cuba se enfrenta a su hora final?

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York