    ¿Cuánto le cuesta a un chileno viajar a ver el Super Bowl? El millonario costo para asistir a la final de la NFL

    Ticket de avión, traslados, hotel y entrada para el duelo que medirá a Seattle Seahawks y a New England Patriots, el domingo 8 de febrero en Santa Clara, California.

    Rodrigo Fuentealba 
    Rodrigo Fuentealba
    Philadelphia Eagles venció a Kansas City Chiefs en el último Super Bowl. Mark J. Rebilas

    La NFL ha iniciado una ambiciosa campaña de expansión fuera de las fronteras de Estados Unidos, una efervescencia que se traslada al Super Bowl LX que enfrenta a Seattle Seahawks y New England Patrios, el 8 de febrero, en Santa Clara, California.

    Proyecto que ha sumado millones de aficionados en el planeta para un deporte que, por sí solo, es lejos el más popular de América del Norte. Fuerte publicidad para una actividad que se extiende menos de seis meses por temporada. No solo en su país original, ya que la organización se ha encargado de llevar partidos a varios rincones del mundo. Lugares que hasta antes de este fuerte crecimiento se limitaban a verlo por televisión.

    En ese sentido, al menos en esta temporada, la liga ha aprovechado el interés internacional organizando encuentros de la fase regular en varios países y continentes. En el periodo que termina, el calendario de la competencia albergó siete juegos internacionales en cinco mercados diferentes.

    Tres de ellos son plazas inéditas, nuevas en esta experiencia, pero que representan millones de fanáticos. Así ocurrió con la realización de un encuentro en el estadio de Corinthians en Sao Paulo. Además de los sudamericanos, se disputaron enfrentamientos en Dublín (República de Irlanda), Londres (dos en el Estadio Tottenham Hotspur y uno en Wembley), en el Estadio Olímpico de Berlín y la exitosa presentación en el Santiago Bernabéu del Real Madrid.

    “En muchos sentidos, el fútbol americano está creciendo en todos los niveles... Sinceramente, considero que estamos en la cumbre del deporte en el mundo. En ese sentido, tenemos la oportunidad de conectar a más aficionados con este deporte. En esencia, nuestro gran objetivo es servir a la afición actual, satisfacer su interés y hacerlo de una manera correcta, humilde y culturalmente relevante”, decía hace algunas semanas Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios de clubes, eventos internacionales y de liga de la NFL, a Newsweek.

    Crecimiento exponencial

    De acuerdo con cifras que publica la propia organización, la presencia global masiva de fanáticos se estima en 410 millones alrededor del planeta. La gran mayoría de esos hinchas corresponde a simpatizantes de América del Norte, zona que calcula entre 190 y 200 millones de seguidores, entre redes sociales, multimedia, presencias y cercanía con las 32 franquicias que conforman la liga.

    Sin embargo, el fanatismo internacional está creciendo rápidamente en otros países, así al menos se explica con los partidos disputados en los ya mencionados cuatro países. De acuerdo con ESPN, se espera que para la próxima temporada se jueguen enfrentamientos en Australia, el regreso al Estadio Azteca de México, además de la promesa de realizar un evento de las mismas características en el Camp Nou de Barcelona. Solo la antesala para intentar llevar la liga a Japón y Corea del Sur.

    Creciente efervescencia para la organización de la liga profesional de fútbol americano. Según sus datos, más de la mitad del universo de fanáticos declarados proviene de fuera de los Estados Unidos. En ese escenario, el principal mercado internacional sigue en México, nación que cuenta con una base de seguidores que se acerca a los 40 millones. Curiosamente, es seguido muy de cerca por Brasil, cuya cantidad de fanáticos bordea los 36 millones. Una lista donde otros mercados emergentes como Argentina ya suman más de 2 millones de simpatizantes.

    Cuentas alegres para la NFL. El último Super Bowl, partido en el que Philadelphia Eagles derribó a Kansas City Chiefs, atrajo a más de 70 millones de espectadores a nivel internacional, un aumento del 10% respecto del año anterior. Incluso, más de 200 países consumen contenido de la NFL, que está disponible en más de 25 idiomas. Además, las suscripciones internacionales a Game Pass crecieron un 23% y la participación en las redes sociales fuera de Estados Unidos aumentaron en un 30%.

    “Me sorprende el atractivo global de la NFL. El fútbol europeo ha dominado la escena en Europa durante tanto tiempo. No esperaba que los partidos de la NFL cautivaran la imaginación de los aficionados extranjeros. Pero he aprendido a no subestimar nunca el poder de la NFL”, advirtió a Newsweek la periodista Michele Tafoya, exreportera de ABC, CBS, NBC y ESPN.

    Realidad chilena

    Aunque el modesto mercado nacional todavía está lejos de los números de otras potencias emergentes, no es menor el creciente interés desde este lado de la región. De esa forma, tampoco es algo inalcanzable advertir sobre el costo que representa asistir al Super Bowl LX desde Chile, el evento deportivo más importante de Norteamérica, el cual se disputará el domingo 8 de febrero.

    El Deportivo realizó un cálculo promedio para el fanático que pretenda atreverse a esta empresa. Quizás, el segmento más complicado es conseguir unos de los más de 50 mil tickets se ponen a la venta, para un estadio como el Levi’s con capacidad para más de 72 mil asistentes.

    Actualmente, el boleto de menor valor se vende en una suma promedio de 6 mil dólares, al cambio de hoy, poco más de 5 millones de pesos, evento que tendrá a Bad Bunny como artista estelar en el show de medio tiempo. Con entrada en mano, resta conocer la logística para llegar al país del norte. Un ticket aéreo con salida el jueves 5 de febrero en la noche (llega el viernes 6 en la mañana) y regreso el martes 10 cuesta en promedio alrededor de 800 mil pesos, aunque no hay vuelos directos y tendrá una demora de 15 horas, incluida la escala.

    Ya en San Francisco, ciudad que tiene cinco horas menos que Santiago, el valor de cuatro noches de hotel, tiene un valor promedio de 1 millón 200 mil pesos en un recinto de tres estrellas estándar. El traslado a Santa Clara, donde se encuentra el estadio, se puede hacer en tren, con un valor de 15 mil pesos por tramo. Sin embargo, el camino de más de 70 kilómetros también se puede recorrer en una aplicación o taxi con un precio que bordea los 80 mil pesos por segmento.

    En resumen, el acérrimo seguidor chileno que sueñe con asistir al Super Bowl LX deberá contar con harto tiempo y un presupuesto cercano a los 8 millones de pesos. Un verdadero lujo.

