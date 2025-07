Daniel Garnero y la falta de refuerzos en la UC: “El plantel necesita incorporaciones, después está la realidad”

Universidad Católica enfrentará por segunda semana consecutiva al puntero de la Liga de Primera. Los cruzados vienen de igualar 1-1 ante Audax Italiano, resultado que dejó la cima en solitario para Coquimbo Unido, que visitará el Santa Laura este domingo 27 de julio.

En ese sentido, el técnico Daniel Garnero anticipó un duelo clave para recortar distancia e instalarse en la parte alta de la tabla. “Jugamos contra el puntero del campeonato, que está pasando por un gran momento individual y colectivamente, y eso lo hace estar en ese lugar de la tabla”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

“Vamos a tener que hacer un gran partido y no cometer errores para lograr el objetivo, que es ganarlo. Es un equipo muy definido, que hay que tener muchas cosas en cuenta que hacen muy bien. Como todo, tenemos que buscar alguna fisura en su andar y generarle complicaciones desde nuestro juego”, continuó.

También se refirió a las numerosas bajas que tiene la UC para recibir a Coquimbo. “Tenemos bajas importantes, no solo en cantidad, sino que en la calidad de los futbolistas. Pero bueno, de esto se trata el fútbol. Algunos tienen que esperar y hay momentos en el que se les da la oportunidad. Vamos a tratar de poner al que mejor esté y que aproveche al máximo una oportunidad hermosa de jugar contra el puntero del campeonato”, señaló.

Plantel corto

De manera oficial, la UC no vence a Coquimbo desde 2023. De hecho, ambos equipos se enfrentaron cuatro veces en la temporada pasada y los cruzados solo lograron imponerse en el duelo oficial. Los piratas lo hicieron en los otros tres. También se quedaron con la victoria en el cotejo de la primera rueda, en el Sánchez Rumoroso.

“En las estadísticas del juego previas, no dejan de ser un número. Son para tenerlas en cuenta, pero este partido es muy importante para nosotros y lo vamos a afrontar sin tener en cuenta la adversidad que tenemos en esta racha negativa”, indicó Garnero al respecto.

“Pensamos solo en el juego, que sí tenemos que hacer las cosas muy bien, que tenemos muy poco margen de error, porque tenemos un equipo que viene muy bien. Cuando uno está bien emocionalmente y las cosas se van dando, todo es positivo. Tendremos que hacer buen juego, muy inteligente, tener esa precisión que quizás nos falta para poder abrir el juego y después sacar ventaja de eso”, añadió.

Finalmente, el técnico volvió a lamentar las ausencias y aseguró que el plantel necesita de algún fichaje. “Estamos analizando. Todavía tenemos algunos entrenamientos para poder definir el equipo. No modificamos demasiado la estructura, cambiamos jugadores. Me gusta tratar de tener nivelado el plantel por si pasan estas cosas y no se modifique la estructura del equipo. Llevamos poco tiempo de trabajo y a los que quizás les toque jugar, no venían participando, entonces vienen como poco ritmo”, dijo.

“Vamos a hacer todo lo posible porque el plantel necesita de incorporaciones. Después está la realidad. Uno lo que sugiere, lo que cree, pero si después no se puede, nos arreglaremos con lo que tenemos y vamos a tratar de conformar el mejor equipo que podamos y competir a la altura de las exigencias”, cerró.