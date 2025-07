Audax Italiano y la UC mastican un trabajado empate que festeja Coquimbo Unido

Futbol, Audax Italiano vs Universidad Catolica Fecha 16, Liga de Primera 2025 El jugador de Audax Italiano Michael Fuentes Vadulli diputa el balon contra Gary Medel de Universidad Catolica durante un partido de primera division realizado en el estadio Bicentenario La Florida en Santiago, Chile. 20/07/2025 Javier Torres/Photosport Football, Audax Italiano vs Universidad Catolica 16th turn, First Division League 2025 Audax Italiano player Michael Fuentes Vadulli, vies the ball against Gary Medel of Universidad Catolica during a first division match at the Bicentenario La Florida stadium in Santiago, Chile. 20/07/2025 Javier Torres/Photosport

JAVIER TORRES/PHOTOSPORT