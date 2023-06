De la Roja a Turquía: Francis Cagigao es el nuevo Director Deportivo del Galatasaray

El 16 de diciembre del año pasado Francis Cagigao notificaba a la ANFP de que no seguiría en su cargo de Director Deportivo de las selecciones chilenas. De esta forma, el español completaba casi dos años en sus funciones en los que sumó más críticas que elogios, producto de los fracasos deportivos, principalmente, de la Roja adulta, la cual pasó sin pena ni gloria por la Copa América de Brasil 2021 y no clasificó al Mundial de Qatar 2022. Casi seis meses después, el nacido en Londres vuelve a tomar un nuevo desafío.

Cagigao asumirá la dirección deportiva del Galatasaray de Turquía, el club más grande y ganador de ese país. Pese a que todavía no ha firmado contrato y que no es oficial, los medios turcos ya lo dan como un hecho. De esta forma, el ex hombre fuerte de las selecciones en Chile vuelve a Europa tras su exitoso paso por el Arsenal de Inglaterra, club en el que fichó y gestionó figuras como Alexis Sánchez, Cesc Fàbregas, Santi Cazorla, Mikel Arteta (actual entrenador del equipo), Robin Van Persie, entre otras.

Cagigao durante su estadía en Chile, en la presentación de Eduardo Berizzo como DT de la Roja. FOTO: AGENCIAUNO

Llega al campeón

El reto que tendrá el español no es para nada fácil. Llega a tomar las riendas del actual campeón de la liga de Turquía, en una definición en la que le ganó el trofeo a sus máximos rivales históricos: Fenerbahce y Besiktas. Para ese logro, fueron importante figuras como Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens, Nicolo Zaniolo y Lucas Torreira, futbolistas de talla mundial con los que ahora deberá trabajar Cagigao.

A raíz de este trofeo, la institución de Estambul aseguró un lugar en la fase de grupos de la próxima Champions League, torneo en el que esperan tener un buen desempeño, al igual que revalidar la corona en la Primera División turca.