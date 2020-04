De podios mundiales a las Huasitas: 10 hitos históricos del básquetbol chileno

El básquetbol chileno ha tenido varios logros a lo largo de su historia. Desde el protagonismo en los primeros mundiales, hasta las nuevas generaciones que de a poco vuelven a posicionar al baloncesto nacional en otros países. Diez hitos históricos, pasando entre medallas de bronce y plata mundiales, hasta los torneos sudamericanos de las esperanzas de futuro de la Roja. También los pioneros que abren puertas.

1. La historia comienza con un bronce

La Selección Chilena fue protagonista del primer Mundial de básquetbol que se disputó en la historia. En 1950, en Argentina, se llevó a cabo la Copa del Mundo organizada por la FIBA. La Roja, que clasificó como uno de los dos mejores del Sudamericano del año anterior, finalizó tercera en el torneo donde hubo 10 países, todos provenientes de América y Europa. Víctor Mahana, Hernán Ramos, Luis Enrique Marmentini, Juan José Gallo, Eduardo Cordero, Exequiel Figueroa, Mariano Fernández, Rufino Bernedo, Pedro Araya, Juan Ostoic, Raúl López y Marcos Sánchez compusieron aquel plantel que debutó en la fase II de la ronda preliminar con derrota ante Estados Unidos. Luego, vencieron sobre Yugoslavia y España en el repechaje para entrar a la ronda final, en la que obtuvieron el bronce, tras ganarle a Francia y Brasil; y a pesar de caer ante Argentina, Estados Unidos y Egipto.

El plantel de Chile en el primer Mundial (Archivo Sergio Montoya, Biblioteca del Básquetbol Chileno).

2. Segundas y anfitrionas del primer Mundial

En 1953 la FIBA organizó el primer Mundial de básquetbol para mujeres. Se disputó en Santiago, en un formato similar al utilizado tres años antes, en el experimento de la primera Copa del Mundo masculina. Fue un campeonato con 10 equipos, la mayoría americanos y dos europeos. La Roja debutó ganando sobre Suiza y con eso accedió de inmediato al hexagonal final. La Selección Chilena perdió ante Argentina y Estados Unidos, finalmente campeonas; y derrotaron a Paraguay, Francia y Brasil en la última fase para colgarse la plata mundial. Marta Silva, Fedora Penelli, Lucrecia Teran, Carmen Camazon, Julia Astudillo, Caty Meyer Hurtado, Laura Pina Palamar, Elena Yavar, Onésima Reyes, Alicia Hernández, Hilda Ramos, María Gallardo y Amalia Villalobos formaron aquel histórico plantel.

Chile en el Mundial de 1953 (Archivo Sergio Montoya, Biblioteca del Básquetbol Chileno).

3. Localía masculina y otro bronce mundial

En 1959 se disputó el tercer Mundial de básquetbol de la historia. En Argentina, la Roja había sido tercera; luego vino la Copa en Brasil y tras eso, la FIBA designó a Chile como sede del torneo. Por primera vez se integraron países de otros continentes que no fueran América y Europa. Dentro de los 13 participantes hubo un representante de África y dos de Asia. Es más, uno de ellos, Filipinas, terminó cuarto. Pero lo histórico es que la Selección Chilena repitió la hazaña de nueve años atrás y finalizó tercera del certamen que organizó. El cuadro nacional perdió ante la Unión Soviética, Bulgaria, Estados Unidos y Brasil, derrotó a Puerto Rico y Taiwán, que por esos años no fue reconocida por las naciones europeas que participaron. Lo anterior produjo que ni la URSS ni los búlgaros se presentaran a disputar sus partidos ante dicho seleccionado, por lo que la FIBA le negó el título a los soviéticos y la tabla se corrió hasta que Brasil fuera campeón y la Roja, beneficiada externa, ganara el bronce.

Un quinteto de Chile en el Mundial 1959 (Archivo Sergio Montoya, Biblioteca del Básquetbol Chileno).

4. La primera Dimayor

En 1979 se disputó el primer campeonato de la máxima categoría del básquetbol chileno. La Dimayor reunió ocho equipos de la zona centro sur del país, en un torneo realizado durante en cuatro meses. Disputaron el certamen: Español de Talca, Esperanza de Valparaíso, Naval de Talcahuano, Sportiva Italiana de Valparaíso, Unión Española, Universidad de Concepción y Thomas Bata, quienes se consagraron como el primer campeón de la primera división del país. Tras esa edición vinieron décadas de gloria para el básquetbol chileno, con grandes jugadores y equipos dominantes a lo largo de sus 34 años de historia. En 2012 se jugó la última edición de la Dimayor, que por esos años ya compartía espacio con la naciente Liga Nacional, la cual hoy es considerada como la sucesora y de la que ya se han jugado 10 versiones.

Un duelo entre Thomas Bata y Español de Talca, en la Dimayor 1979 (Compartida por Raúl Mansilla en Biblioteca del Básquetbol Chileno).

5. Ziomara Morrison a la WNBA

Ziomara Morrison está en la historia del básquetbol chileno. La pívot nacional fue pionera en abrir la puerta de la mejor liga del mundo. Luego de un buen paso por España, en 2012 Ziomara firmó por San Antonio Silver Stars y se convirtió en la primera chilena en jugar en la WNBA. Estuvo una temporada, en la que sumó minutos en 30 encuentros. Tras eso volvió al básquet español y posteriormente emigró a Turquía. En 2014 volvió a la WNBA de la mano de Indiana Fever, pero dos semanas más tarde el club prescindió de la jugadora. Después de eso jugó en el Besiktas turco, ganó la Liga Nacional con Los Leones, estuvo en Polonia y luego en Hungría, su más reciente experiencia internacional.

6. Los Chicos de Oro

El 22 de julio del 2017, en Lima, Perú, la bandera chilena flameó en la cima del podio. Los Chicos de Oro, la generación del 2000, hizo posible que la selección nacional se consagrara por primera vez campeona de un Sudamericano Sub 17. La Roja, dirigida por Galo Lara, concretó la hazaña tras derrotar 70-60 a Argentina, en la final del torneo. Un grupo talentoso de jugadores, los cuales algunos están en el extranjero y otros sumando minutos en la Liga Nacional. Tomás González, Sebastián Contreras, Carlos Martínez, Nicolás Villagrán, Franco Avilés, Matías Melo, Nicolás Ignen, Lino Sáez, Álvaro Pimentel, Kevin Rubio, Ignacio Arroyo y Maxwell Lorca conformaron ese plantel que fue la base del equipo que después terminó quinto en el Premundial Sub 18 en Canadá, del año siguiente.

Laura Campos

7. Las históricas Huasitas: mundialistas y bicampeonas sudamericanas

Las Huasitas son una generación histórica de jugadoras. Dos veces campeonas subcontinentales y además pusieron a Chile de vuelta en un Mundial que se disputara en el extranjero después de mucho tiempo. Todo comenzó en noviembre de 2017, con el título del Sudamericano Sub 14 que las nacionales consiguieron en Colombia. Un año más tarde, casi el mismo plantel se consagraría nuevamente campeón de Sudamérica, esta vez Sub 15, tras una brillante participación en Aysén donde el gimnasio lleno fue la tónica en cada partido. Bicampeonas. Con esto, la Roja clasificó al Premundial Sub 16 del 2019, que se realizó en la misma ciudad austral de Chile y en el que las Huasitas clasificaron al Mundial Sub 17 de este año en Rumania, el cual sigue en duda por el coronavirus. Aquel equipo dirigido por Warren Espinosa tuvo en el plantel a Catalina Valenzuela, Constanza Hernández, Gabriela Ahumada, Bárbara Torres, Josefa Orrego, Francisca Rocha, Valentina Monzo, Martina Gallardo, Valentina Olmedo, Damaris Alarcón, Fernanda Ovalle y Valentina Ojeda. Hazaña histórica, pues luego de 55 años la Roja volvía a un Mundial fuera del país, ya que en 2011, Puerto Varas y Puerto Montt fueron la sede de la Copa del Mundo femenina Sub 19.

8. Los pioneros en España y Alemania

Nunca tantos basquetbolistas chilenos estuvieron repartidos por el mundo forjando sus carreras. Y dos de ellos hicieron historia llevando la bandera nacional a ligas desconocidas, pero de relevancia mundial. Ignacio Arroyo Varela, el base de los Chicos de Oro, fue el primero en disputar minutos en la Liga ACB de España, el segundo mejor torneo del mundo tras la NBA. Lo hizo en la última fecha de la temporada pasada con la camiseta de Estudiantes de Madrid, club que en la presente liga le ha brindado más tiempo en cancha. Nacho entrega junto al primer equipo tras ascender desde la cantera.

Por su parte, Sebastián Herrera fue el pionero nacional en la Bundesliga. Seba, uno de los líderes de la Roja dirigida por Cristian Santander, logró el ascenso junto a los Crailsheim Merlins. De segunda división ascendieron a la máxima categoría para 2018-2019. Y tras salvarse del descenso en la temporada pasada, en la actual marchaban terceros hasta la pausa que obligó el coronavirus. Los Merlins no fueron el primer equipo del chileno en Alemania, pues también jugó en segunda en los Gladiators Trier.

9. La Roja avanza en las Clasificatorias

Los mayores logros de la Selección Chilena de básquet en el plano mundial están en la década del 50. Luego de eso, pasaron años para que la Roja alcanzara un nivel que le permitiera avanzar instancias en las Clasificatorias mundialistas. Eso llegó en 2018, cuando Chile se metió en la segunda fase del camino rumbo a China 2019. Aunque finalmente no logró la clasificación y fue colista de su grupo, consiguió saltar fases y establecer una base para el equipo que ya está disputando las Clasificatorias para la AmeriCup del 2022.

Sebastián Herrera conduce ante Canadá, en la segunda ronda de Clasificatorias (Foto: FIBA).

10. Nico Carvacho, el líder de rebotes

Nicolás Carvacho, de padre chileno y madre estadounidense, se metió en la historia de Colorado State University y de la conferencia Mountain West. El pívot, que disputó minutos con la Roja en las últimas Clasificatorias, lideró los rebotes en la NCAA en su tercer año, tras el cual fue nominado al premio Kareem Abdul-Jabbar como mejor cinco de la primera división del básquet universitario de Estados Unidos. Dejó su casa de estudios como el máximo rebotero en la historia tanto de los Rams como de su zona. Hoy sueña con llegar a la NBA.