    El Deportivo

    "Debemos hablar sobre los derechos de autor": la singular factura que Novak Djokovic le pasa a Carlos Alcaraz

    El serbio no deja pasar una particular cualidad del juego del español y advierte que espera retribución.

    Christian González 
    Christian González
    Foto: ATP Tour Clive Brunskill

    Novak Djokovic y Carlos Alcaraz son, sin dudas, dos de los mejores jugadores de tenis en la historia. De hecho, no es exagerado plantear que el español es uno de los encargados de tomar el relevo del serbio, la bandera que queda de una ‘vieja guardia’ que reescribió la historia del deporte blanco. Esa que también integraron Roger Federer y Rafael Nadal.

    El ibérico tiene apenas 22 años y, aunque juega y gana como todo un experimentado, cada día se preocupa por perfeccionar su estilo. Cada matiz contribuye a mejorar su nivel.

    “Debemos hablar sobre los derechos de autor”: la singular factura que Novak Djokovic le pasa a Carlos Alcaraz

    Djokovic, de hecho, advirtió una particular característica entre los elementos que Alcaraz ha ido sumando a su juego: detectó que el servicio tiene características similares al suyo.

    El balcánico no solo es uno de los jugadores más exitosos de la historia. También es uno de los más simpáticos. Esa cualidad es, precisamente, la que utiliza para pasarle la ‘factura’ a Alcaraz. “Le envié un mensaje diciéndole: ¡Debemos hablar sobre los derechos de autor!“, sostiene.

    Nole ‘advierte’ que perseguirá ‘ganancias’. “Le he dicho para discutir sobre los porcentajes de ganancias. Por cada ace, espero algo de su parte. Veremos si respeta el acuerdo”, sostiene.

    El ajuste en el servicio es uno de los elementos más notorios del trabajo de Alcaraz con su nuevo entrenador, Samu López, quien reemplazó a Juan Carlos Ferrero como su conductor.

    El murciano busca en Australia el único grande que le falta. En la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada, enfrentará al alemán Yannick Hanfman. El duelo se jugará este miércoles, aunque aún no está definido el horario.

    En el estreno, Alcaraz derrotó a Adam Walton por un cómodo 6-3, 7-6 y 6-2. Naturalmente, es uno de los favoritos para quedarse con la corona en Melbourne.

