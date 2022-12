Deschamps pone en duda su continuidad en Francia y lamenta la derrota: “Es difícil de digerir, pero hay que aceptarlo”

Mientras en Argentina todo es emoción y algarabía, en Francia es todo lo contrario. La derrota del cuadro galo marcó de la forma al plantel. Tanto así, que incluso Didier Deschamps, su entrenador, dejó en el aire su continuidad tras caer en los lanzamientos penales ante la Albiceleste.

Al alcanzar las semifinales de Qatar 2022, el contrato del adiestrador le permitía firmar una renovación automática. No obstante, pareciera no tener una decisión tomada con respecto a su futuro: “Hoy no tengo ganas de hablar de mi futuro. A principios del año que viene me reuniré con el presidente (Noël Le Graët) y veremos”.

“Incluso si el resultado hubiera sido otro no habría respondido a esa pregunta hoy. Estoy triste por los jugadores y por el cuerpo técnico. Me reuniré con el presidente”, complementó.

El seleccionador se mostró bastante afectado y afligido luego de caer ante los transandinos. También, alabó el desempeño de sus pupilos, quienes supieron sobreponerse ante lo que parecía una inapelable caída y lograron poner en serios aprietos a la escuadra campeona. “Pusimos mucho corazón y energía para volver al partido. Cuando volvemos de la nada y se nos escapa es aún más difícil de digerir, pero hay que aceptarlo”, lamentó el técnico.

“Argentina tiene mucha calidad y ha puesto mucha agresividad sobre el campo. Lo esperábamos. No le quito mérito. Hemos vivido muchísimas emociones. Es algo cruel. Teníamos el trofeo de cerca. No ha podido ser”, sentenció.

Deschamps es consolado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Foto: REUTERS/Hannah Mckay

Lamento del capitán

El arquero Hugo Lloris también se manifestó tras la caída de los galos: “Lamentablemente fuimos demasiado reactivos. Era casi un combate de boxeo donde fuimos golpe por golpe. Lo único que lamentamos es que nos perdimos por completo nuestra primera mitad. A pesar de eso, no nos rendimos, creímos en ello hasta el final. Hizo falta un ganador, se decidió en los penales. Siempre es cruel estar del lado equivocado pero lo habremos dado todo de principio a fin en esta competición”.

“Salimos con las manos vacías. En esta final podíamos haber caído 2-0 pero seguimos creyendo en ello y supimos darle la vuelta al partido. Tenemos que felicitar a los argentinos que hicieron un gran torneo, fue un partido que pudo haber terminado de otra forma, pero fuimos demasiado reactivos” , complementó el capitán de les bleus.

Al también ser consultado sobre dejar la selección, el meta prefirió no hablar sobre un posible retiro del combinado europeo: “Ahora no es el momento de responder a estas preguntas. Es una noche dolorosa para todos los jugadores, el cuerpo técnico, la dirección y para todos los aficionados. Incluso si hemos logrado grandes cosas, siempre existe este dolor cuando lo perdemos. Para estas preguntas, tomaremos un poco de altura y daremos un paso atrás y volveremos a hablar de ello en un rato”.