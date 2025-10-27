SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Desde $ 25 mil a $ 800 mil: los llamativos valores de las entradas para el duelo entre Huachipato y la U

Los acereros inician la venta de las boletos para el duelo que se disputará el domingo, a las 12.30 horas, en Talcahuano.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Rodrigo Contreras y Nicolás Vargas disputan el balón en el duelo de la primera rueda (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Aunque Universidad de Chile quedó fuera de la disputa del título, por la caída en el Clásico Universitario frente a la UC, Huachipato aspira a rentabilizar al máximo posible la visita del equipo laico a Talcahuano.

Así se explican los cuantiosos valores que fijó la dirigencia acerera los boletos que permitirán el ingreso al encuentro que se disputará el domingo, a las 12.30 horas, en el estadio Huachipato.

Desde $ 25 mil a $ 800 mil: los llamativos valores de las entradas para el duelo entre Huachipato y la U

Los tickets comenzarán a venderse desde este lunes a las 20 horas y consideran valores que van desde los $ 25 mil hasta los $ 800 mil, dependiendo del sector y del nivel de servicios que ofrezca cada localidad. El valor económico corresponde a las tribunas Hincha y Visita, las ubicadas detrás de cada pórtico del reducto ubicado en el sector Las Higueras.

Paralelamente, los acereros anunciaron que la tribuna Preferencial costará $ 40 mil y la Oficial, $ 70 mil. Además, dispusieron la denominada Balcón Sur, a $ 130 mil, que incluye dos estacionamientos.

Las más caras son la denominada Terraza VIP, a $ 400 mil, valor que permite el ingreso de dos personas; y los Palcos, para ocho personas, a $ 800 mil.

La adquisición de localidades en Terraza VIP da derecho a dos camisetas, catering, estacionamiento y atención exclusiva. En ese sector solo está permitido el ingreso de hinchas acereros.

Más sobre:HuachipatoUniversidad de ChileLa ULiga de PrimeraFútbolFútbol Nacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Informalidad, falsificaciones y competencia desleal: el preocupante diagnóstico del gremio del comercio sobre los malls chinos

Fiscalía indaga “pasada de cuenta” por narcotráfico: los detalles del hallazgo de Krishna Aguilera

Claudia Zegarra, cónsul general de Bolivia en Chile: “Creemos que la apertura de relaciones es el paso lógico a seguir”

“El cáncer de mama en hombres existe, consultar a tiempo fue clave”: la alerta que instaló el exministro Marcelo Mena

Entre la modernización, el colapso y las soluciones propias: municipios bajo presión por la licencia de conducir digital

Jara se desmarca de Boric por sus críticas a Trump: “No es mi estilo (...) hay que pensar en los intereses de Chile”

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

3.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

Servicios

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Fiscalía indaga “pasada de cuenta” por narcotráfico: los detalles del hallazgo de Krishna Aguilera
Chile

Fiscalía indaga “pasada de cuenta” por narcotráfico: los detalles del hallazgo de Krishna Aguilera

“El cáncer de mama en hombres existe, consultar a tiempo fue clave”: la alerta que instaló el exministro Marcelo Mena

Entre la modernización, el colapso y las soluciones propias: municipios bajo presión por la licencia de conducir digital

Informalidad, falsificaciones y competencia desleal: el preocupante diagnóstico del gremio del comercio sobre los malls chinos
Negocios

Informalidad, falsificaciones y competencia desleal: el preocupante diagnóstico del gremio del comercio sobre los malls chinos

Gobierno y generadoras alcanzan acuerdo por cuentas de luz: se devolverán $2.000 mensuales en 6 meses

ClaveÚnica: se implementa segundo factor de autenticación para mayor seguridad

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria
Tendencias

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Cómo las fuerzas de EEUU deciden qué embarcaciones atacar, según funcionarios de la administración Trump

Concepción vivió la cuarta y penúltima jornada de la vuelta Criterium
El Deportivo

Concepción vivió la cuarta y penúltima jornada de la vuelta Criterium

El sorpresivo marginado: Fernando Ortiz deja fuera de la citación ante Limache a emblemático jugador de Colo Colo

¿Menciona a Assadi? Los detalles del informe del árbitro Juan Lara tras el polémico Clásico Universitario en el Claro Arena

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

El traspaso generacional de Tronic: “Los niños se sorprenden cuando cachan que somos un grupo longevo”
Cultura y entretención

El traspaso generacional de Tronic: “Los niños se sorprenden cuando cachan que somos un grupo longevo”

Andy Muschietti expande el universo de It: “Vivimos en una época en la que sembrar el miedo está en su punto más alto”

La magia del Studio Ghibli llega a los cines con “La princesa Mononoke” en IMAX

Claudia Zegarra, cónsul general de Bolivia en Chile: “Creemos que la apertura de relaciones es el paso lógico a seguir”
Mundo

Claudia Zegarra, cónsul general de Bolivia en Chile: “Creemos que la apertura de relaciones es el paso lógico a seguir”

El día después del batacazo de Milei en las legislativas: los ganadores y perdedores tras su sorpresiva victoria

Sheinbaum anuncia acuerdo con Trump para ampliar en “unas semanas” las negociaciones comerciales por aranceles

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal