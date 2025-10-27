Desde $ 25 mil a $ 800 mil: los llamativos valores de las entradas para el duelo entre Huachipato y la U
Los acereros inician la venta de las boletos para el duelo que se disputará el domingo, a las 12.30 horas, en Talcahuano.
Aunque Universidad de Chile quedó fuera de la disputa del título, por la caída en el Clásico Universitario frente a la UC, Huachipato aspira a rentabilizar al máximo posible la visita del equipo laico a Talcahuano.
Así se explican los cuantiosos valores que fijó la dirigencia acerera los boletos que permitirán el ingreso al encuentro que se disputará el domingo, a las 12.30 horas, en el estadio Huachipato.
Los tickets comenzarán a venderse desde este lunes a las 20 horas y consideran valores que van desde los $ 25 mil hasta los $ 800 mil, dependiendo del sector y del nivel de servicios que ofrezca cada localidad. El valor económico corresponde a las tribunas Hincha y Visita, las ubicadas detrás de cada pórtico del reducto ubicado en el sector Las Higueras.
Paralelamente, los acereros anunciaron que la tribuna Preferencial costará $ 40 mil y la Oficial, $ 70 mil. Además, dispusieron la denominada Balcón Sur, a $ 130 mil, que incluye dos estacionamientos.
Las más caras son la denominada Terraza VIP, a $ 400 mil, valor que permite el ingreso de dos personas; y los Palcos, para ocho personas, a $ 800 mil.
La adquisición de localidades en Terraza VIP da derecho a dos camisetas, catering, estacionamiento y atención exclusiva. En ese sector solo está permitido el ingreso de hinchas acereros.
