Di Maria valoró el triunfo sobre Chile: “Sabíamos que nos iba a costar por la altura, el viaje y estar mucho tiempo en el aeropuerto”

Los argentinos saltaron a la cancha del Zorros del Desierto con ganas de revancha. Y no precisamente por las Copas América que alguna vez perdieron con Chile.

Su sed de venganza fue provocada por la demora en el ingreso al país, nunca entendieron que dichos protocolos rigen para todos, y por algunas malas experiencias que -según ellos- vivieron en su hotel de concentración.

“La gente no pudo dormir bien, porque nos cortaron el aire acondicionado y tuvimos que abrir las ventanas y sonaron sirenas toda la noche. No teníamos agua, y no digo si esta bien o mal, eso lo analizarán los que quieran opinar. Pero yo digo que cada selección debe sentirse lo más cómoda posible y ganar donde vale, que es dentro del campo de juego”, detalló Rodrigo De Paul.

Luego agregó que “cuando vengan a nuestro país, los demás no dejan de ser vecinos, hay que tratarlos de mejor manera y creo que se pudieron hacer las cosas diferentes”.

Otro que opinó sobre lo mismo, fue Ángel Di María y señaló que “hicimos buen partido y sabíamos que nos iba a costar por la altura, el viaje, llegamos y mucho tiempo en el aeropuerto... pero lo importante es que sacamos una victoria y que el grupo sigue fuerte”.

La guinda de la torta, la puso el técnico interino de la Albiceleste, Wallter Samuel, quién enfatizó: “Veníamos a tratar de ganar el partido y por suerte nos llevamos un triunfo. El equipo mostró carácter en un ambiente difícil y estamos muy contentos por la victoria”.

Jugar sin Messi

Sobre la ausencia de Messi, el adiestrador dijo que “Lio es como la frutilla del postre para nosotros, pero el equipo jugó muy bien”. Y agregó que “hoy se podía pensar que el equipo estaba relajado, porque ya estamos en Qatar y demostramos que tenemos hambre y ganamos.

Di María también habló de la figura del PSG y concluyó que “hoy faltaba el mejor del mundo y no estaba el técnico y faltaban compañeros que dieron positivo para Covid y el triunfo es para ellos también”.