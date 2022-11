Día clave en la U: Azul Azul se reúne para ver quién es su nuevo DT y Ronnie Fernández avisa que no se quiere ir del club

Una jornada decisiva es la que vivirá Universidad de Chile durante este jueves. El directorio de Azul Azul se reunirá cerca del mediodía en el Centro Deportivo Azul y se espera que la gerencia deportiva de la concesionaria, encabezada por Manuel Mayo, presente a los candidatos a la banca del Romántico Viajero.

De hecho, la contratación del próximo estratega es uno de los puntos más importantes a tratar en esta cita y el sector que no pertenece a la empresa controladora (Sartor) espera que se discuta en torno a varios nombres y no se llegue con una decisión tomada. Algo que desde el CDA dan por hecho, pues aseguran que Mayo está trabajando a toda máquina -junto al presidente Michael Clark y la vicepresidenta Cecilia Pérez- para presentar una terna. Trío en el que al menos hay uno convencido, ya que Mariano Soso -ex adiestrado de O’Higgins- ya entregó su respuesta positiva a la propuesta que le hicieron.

Pero ese no es el único punto que será tratado. También se hará una evaluación deportiva y económica de la temporada 2022 y es aquí donde uno de los nombres más importantes del equipo saldrá a la palestra. Hablamos de Ronnie Fernández, el delantero que llegó como estrella para el campeonato que terminó recientemente y hasta portó la jineta de capitán por varios pasajes.

Sin embargo, el hombre que vino a ocupar el lugar que dejó Joaquín Larrivey, estuvo lejos del nivel que mostró su colega argentino y además protagonizó uno de los mayores escándalos que se han vivido en el recinto de La Cisterna. Y eso le pasó la cuenta. Por que si bien su rendimiento fue bajísimo (sumó sólo cinco goles en 2243 minutos), la pelea que tuvo con Cristóbal Campos sentenció su suerte. ¿La razón? A los ejecutivos de la concesionaria no les cayó nada de bien que se volviera a romper la convivencia en un camarín que siempre estuvo convulsionado y que se hiciera precisamente cuando la escuadra de La Cisterna pasaba por su mejor momento del año: había clasificado a la semifinal de la Copa Chile y tenía prácticamente asegurada su permanencia en Primera División.

Por lo mismo, el gerente deportivo busca con ahínco la posibilidad de mandarlo a préstamo por la próxima temporada y aseguran desde el CDA que varios equipos nacionales están interesados. Fernández hace caso omiso a estas tratativas.

Testigos de la situación aseveran que Ronnie está en estado de rebelión y que pretende quedarse en la U hasta que se cumpla su contrato (diciembre 2023) para buscar su revancha personal e irse por la puerta grande de los estudiantiles.

Sin embargo, no todo está perdido para ambas partes. Una de las soluciones es que el próximo técnico azul logre ordenar el vestuario y recupere al futbolista para las huestes académicas. Y la otra puede venir desde el extranjero. Es que con la llegada de Beñat San José al Bolivar se abre una ventana de compra para el pase del centrodelantero, puesto que el español necesita reforzar el ataque y tiene buenos recuerdos de deportista: ambos coincidieron hace cinco años en el equipo altiplánico y el artillero jugó 22 partidos y anotó siete dianas.