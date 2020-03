Diez defensas para sentirte bien protegido

Insaurralde, un experto en Macul

“Dicen que soy malintencionado y mala leche, pero no es así”, dijo Juan Manuel Insaurralde, defensa de Colo Colo, en una conferencia de prensa del año pasado. Fue apodado como “El Carnicero de Macul” debido a sus durísimas entradas. El jugador de Barnechea Mikel Arguinarena lo sufrió en carne propia. En la Copa Chile recibió una fuerte patada del jugador albo y su club se quejó. Hugo Droguett también sintió uno que otro cariño del Chaco e Ignacio Geraldino se quejó abiertamente: “Es un jugador que pega siempre sin balón”. En 2017, el zaguero, quien en ese entonces defendía a Boca Juniors, se peleó durante un entrenamiento con su compañero Jonathan Silva.

El defensa goleador: Matías Rodríguez

“No hay mejor defensa que un buen ataque”, dicen los amantes del fútbol ofensivo. Algo que bien aprendió Matías Rodríguez con Jorge Sampaoli en la Universidad de Chile. Ya es el defensor con más goles en la historia del club laico. En su carrera ha pasado por otros cuatro equipos, como Nacional, Sampdoria y Gremio, pero en ninguno ha marcado tantos goles como en la escuadra universitaria, donde ha celebrado 57 veces.

Saavedra no conoce el miedo

Si bien su posición es de mediocampista defensivo, el joven jugador de Universidad Católica ha demostrado no tenerle miedo a nada. En 2018 trancó con la cabeza ante Curicó Unido, tal como Arturo Vidal en Bayern Múnich. Lo volvió a hacer en el mismo año, nada menos que ande Brasil, en un amistoso con la Roja Sub 20. Durante el estallido social de octubre se le vio en las marchas del centro de Santiago. Luego, en la foto oficial de los cruzados, se tapó un ojo en referencia a las víctimas que sufrieron daños oculares durante la movilización social.

Desde el Campanil a ser uno de los elegidos para el Puskas

“No me considero un jugador mala leche”, le respondió Alejandro Camargo a Nicolás Peric en el verano de 2018. El arquero criticó el juego del volante defensivo de la Universidad de Concepción, quien se hizo fama de brusco entre los jugadores del fútbol nacional. Su golazo ante O’Higgins en 2017, tras un fuerte remate desde 60 metros de distancia, fue nominado por la FIFA al premio Puskas en aquel año.

Simplemente el Pitbull

Basta con escuchar su sobrenombre para que la piel se erice. Gary Medel, el chileno que ha deslumbrado por su inagotable labor defensiva en el terreno de juego, es un infaltable en esta lista. Debutó en la UC y jugó a gran nivel siendo juvenil. De ahí pasó por Boca Juniors, Sevilla, Inter de Milán, Besiktas y ahora está en Bologna. Sus únicos títulos como jugador son las dos Copa América, conseguidas en 2015 y 2016. En 2011, cuando jugaba en España, enfrentó al Barcelona y se llevó todas las miradas del partido. Bloqueó a Messi, se enfrascó en discusiones con Iniesta y Xavi, impidió un gol del equipo culé y fue ovacionado.

La máquina del tiempo: cuando Alemania se encontró con Elías Figueroa y Alberto Quintano

“Yo soy el Figueroa de Europa", dijo Franz Beckenbauer en el Mundial de Alemania 1974. El chileno se llenó de elogios por su actuación en el certamen planetario, tanto así que fue elegido para el equipo ideal del campeonato, y eso que solo disputó la fase grupal. El partido ante Alemania Federal fue la vitrina para Figueroa y Alberto Quintano. Aunque Chile perdió, Los defensores chilenos hicieron lo imposible ante los germanos. Don Elías demostró su clase mundial, que lo llevó a ser elegido tres veces como el mejor jugador de América, cuando Pelé aún jugaba.

Un miedo llamado Luis Chavarría

Sin Chiqui Chavarría no existe ningún listado sobre jugadores que se han sobrepasado en la cancha. El exvolante de contención chileno comenzó su carrera en Malleco Unido (1990) y la cerró en Fernández Via (2008). Una de sus actuaciones más recordadas fue ante Uruguay en las Clasificatorias para el Mundial de Francia 1998. El partido aún no llegaba a la media hora de juego cuando Chiqui derribó a Enzo Francescoli con una furiosa patada. El uruguayo se tuvo que retirar de la cancha. “Gracias a Dios salió lesionado”, declaró luego el jugador nacional en el programa televisivo “De Pé a Pá”.

Manteca González y la resiliencia ante las expulsiones

Ricardo González, oriundo de San Felipe, alcanzó la fama en el medio chileno pese a nunca jugar en uno de los tres clubes grandes del país. Comenzó su ciclo profesional en San Felipe y la terminó en el mismo equipo. Tuvo una extensa carrera, con 23 temporadas entre 1984 y 2006. Se caracterizó por la pierna fuerte y el juego brusco. En 1989 fue expulsado siete veces en la misma temporada. "Los punteros parecían aviones y no sabía cómo pillarlos. Así que opté por pegar firme, de lo contrario la galucha me empapelaba a garabatos”, dijo en entrevista a La Cuarta.

¿Y si miramos para afuera?

Pepe, un animal

El defensor portugués Pepe bien sabe de defender en base a la fuerza sobre sus rivales. Más de alguna vez se excedió y vio la tarjeta roja apuntándole de frente. Uno de los que sufrió fue Casquero, jugador del Getafe, quien recibió un fuerte patadón del jugador que en ese entonces defendía al Real Madrid.

La cabeza de Materazzi

El italiano generaba temor en sus adversarios. Su fortaleza y carácter lo convertían en una amenaza para los delanteros del Calcio. Jugó en cinco equipos, pero donde más destacó fue en Inter de Milán (2001-2011). Con los nerazzurri alcanzó un total de quince títulos. Además, fue campeón del mundo con Italia en el Mundial de 2006. En aquella final fastidió a Zidenine Zidane hasta sacar de sus casillas al francés, quien le propinó un cabezazo al italiano y vio la roja que lo obligó a abandonar su último partido profesional.