Diez fechas de clásicos y máxima tensión: los rivales de Coquimbo Unido, la U y Audax Italiano en la lucha por el título.

La Liga de Primera comienza a entrar en la recta final. Este domingo se cerró la 20° fecha de la competencia y, a diez jornadas del final, ya es posible notar cuáles son los principales candidatos para quedarse con el título de la máxima categoría del país.

Coquimbo Unido (47 puntos), Universidad de Chile (38 puntos) y Audax Italiano (37 puntos) han sido protagonistas durante toda la temporada y se encuentran luchando con todo en lo más alto de la clasificación. Claro que entre todos ellos la primera ventaja la tiene Coquimbo Unido, que hasta ahora luce como sólido líder y con su último triunfo sobre Everton estiró a nueve unidades su distancia sobre los azules.

Por lo mismo, es importante conocer cuáles serán los próximos rivales de estas tres instituciones en el cierre de la temporada.

El calendario de Coquimbo Unido

Coquimbo Unido ha realizado una destacada campaña en la temporada 2025. Los Piratas, gracias a la última victoria contra Everton en casa alcanzaron los 47 puntos.

En 20 duelos disputados registran 14 triunfos, cinco empates y solo una derrota que los tiene en el tope de la tabla.

Y revisando el calendario, en las próximas semanas puede aumentar la ilusión del campeonato. Este 23 de agosto deben enfrentar a uno de sus rivales directos: Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida.

Luego, en la fecha 22, tendrán que visitar a Huachipato y tras ello recibir a Ñublense en el norte del país.

Colo Colo y O’Higgins aparecen como los siguientes rivales y en las últimas cinco fechas tendrá que medirse contra Unión La Calera (Local), Palestino (Visita), Deportes La Serena (L), para luego chocar contra la U como forastero en el Estadio Nacional. Por último, terminará todo en casa contra Unión Española.

El calendario de Universidad de Chile

La U, a su vez, llega a la fecha 21 en el segundo lugar de la clasificación con 38 puntos gracias a 12 triunfos, dos empates y seis derrotas.

En la próxima fecha deberán ser locales otra vez contra Everton en el Estadio Nacional justo antes de enfrentar el Superclásico contra Colo Colo en el Monumental, instancia en la que los albos intentarán con todo complicar las aspiraciones de su archirrival.

Enseguida, visitarán a Deportes La Serena para luego ser locales contra Palestino, conjunto que se encuentra metido en la lucha por conseguir la clasificación a las copas internacionales. Mismo panorama que tendrán contra Universidad Católica en el Claro Arena por la fecha 25.

En el cierre, deben medirse contra Huachipato, Deportes Limache, O’Higgins, Coquimbo Unido y cerrarán contra Deportes Iquique en el norte.

El calendario de Audax Italiano

Audax Italiano es otro de los candidatos de la lucha por el campeonato. Los audinos llegan a las últimas fechas en el tercer lugar con 37 puntos tras registrar 11 victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

En el caso de los floridanos, estos pueden comenzar a acortar la distancia en la próxima fecha, pues reciben a Coquimbo Unido en La Florida. Seguirán midiéndose contra O’Higgins, Unión Española, Unión La Calera y Deportes La Serena.

Las últimas cinco jornadas serán contra Cobresal, Huachipato, Everton, Ñublense y Colo Colo.

El calendario de Coquimbo Unido, U. de Chile y Audax Italiano

Fecha 21

Audax Italiano vs. Coquimbo Unido

Universidad de Chile vs. Everton

Fecha 22

Huachipato vs. Coquimbo Unido

Colo Colo vs. U. de Chile

O’Higgins vs. Audax Italiano

Fecha 23

Coquimbo Unido vs. Ñublense

D. La Serena vs. U. de Chile

Unión Española vs. Audax Italiano

Fecha 24

Coquimbo Unido vs. Colo Colo

U. de Chile vs. Palestino

Audax Italiano vs. U. La Calera

Fecha 25

O’Higgins vs. Coquimbo Unido

U. Católica vs. U. de Chile

D. La Serena vs. Audax Italiano

Fecha 26

Coquimbo Unido vs. U. La Calera

Huachipato vs. U. de Chile

Audax italiano vs. Cobresal

Fecha 27

Palestino vs. Coquimbo Unido

U. de Chile vs. Deportes Limache

Huachipato vs. Audax Italiano

Fecha 28

Coquimbo Unido vs. D. La Serena

O’Higgins vs. U. de Chile

Audax Italiano vs. Everton

Fecha 29

U. de Chile vs. Coquimbo Unido

Audax Italiano vs. Ñublense

Fecha 30