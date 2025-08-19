SUSCRÍBETE
El Deportivo

Diez fechas de clásicos y máxima tensión: los rivales de Coquimbo Unido, la U y Audax Italiano en la lucha por el título

Tras el cierre de la vigésima jornada del fútbol chileno, piratas, azules y floridanos deberán darlo todo para conquistar la Liga de Primera.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Diez fechas de clásicos y máxima tensión: los rivales de Coquimbo Unido, la U y Audax Italiano en la lucha por el título.

La Liga de Primera comienza a entrar en la recta final. Este domingo se cerró la 20° fecha de la competencia y, a diez jornadas del final, ya es posible notar cuáles son los principales candidatos para quedarse con el título de la máxima categoría del país.

Coquimbo Unido (47 puntos), Universidad de Chile (38 puntos) y Audax Italiano (37 puntos) han sido protagonistas durante toda la temporada y se encuentran luchando con todo en lo más alto de la clasificación. Claro que entre todos ellos la primera ventaja la tiene Coquimbo Unido, que hasta ahora luce como sólido líder y con su último triunfo sobre Everton estiró a nueve unidades su distancia sobre los azules.

Por lo mismo, es importante conocer cuáles serán los próximos rivales de estas tres instituciones en el cierre de la temporada.

El calendario de Coquimbo Unido

Coquimbo Unido ha realizado una destacada campaña en la temporada 2025. Los Piratas, gracias a la última victoria contra Everton en casa alcanzaron los 47 puntos.

En 20 duelos disputados registran 14 triunfos, cinco empates y solo una derrota que los tiene en el tope de la tabla.

Y revisando el calendario, en las próximas semanas puede aumentar la ilusión del campeonato. Este 23 de agosto deben enfrentar a uno de sus rivales directos: Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida.

Luego, en la fecha 22, tendrán que visitar a Huachipato y tras ello recibir a Ñublense en el norte del país.

Colo Colo y O’Higgins aparecen como los siguientes rivales y en las últimas cinco fechas tendrá que medirse contra Unión La Calera (Local), Palestino (Visita), Deportes La Serena (L), para luego chocar contra la U como forastero en el Estadio Nacional. Por último, terminará todo en casa contra Unión Española.

El calendario de Universidad de Chile

La U, a su vez, llega a la fecha 21 en el segundo lugar de la clasificación con 38 puntos gracias a 12 triunfos, dos empates y seis derrotas.

En la próxima fecha deberán ser locales otra vez contra Everton en el Estadio Nacional justo antes de enfrentar el Superclásico contra Colo Colo en el Monumental, instancia en la que los albos intentarán con todo complicar las aspiraciones de su archirrival.

Enseguida, visitarán a Deportes La Serena para luego ser locales contra Palestino, conjunto que se encuentra metido en la lucha por conseguir la clasificación a las copas internacionales. Mismo panorama que tendrán contra Universidad Católica en el Claro Arena por la fecha 25.

En el cierre, deben medirse contra Huachipato, Deportes Limache, O’Higgins, Coquimbo Unido y cerrarán contra Deportes Iquique en el norte.

El calendario de Audax Italiano

Audax Italiano es otro de los candidatos de la lucha por el campeonato. Los audinos llegan a las últimas fechas en el tercer lugar con 37 puntos tras registrar 11 victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

En el caso de los floridanos, estos pueden comenzar a acortar la distancia en la próxima fecha, pues reciben a Coquimbo Unido en La Florida. Seguirán midiéndose contra O’Higgins, Unión Española, Unión La Calera y Deportes La Serena.

Las últimas cinco jornadas serán contra Cobresal, Huachipato, Everton, Ñublense y Colo Colo.

El calendario de Coquimbo Unido, U. de Chile y Audax Italiano

Fecha 21

  • Audax Italiano vs. Coquimbo Unido
  • Universidad de Chile vs. Everton

Fecha 22

  • Huachipato vs. Coquimbo Unido
  • Colo Colo vs. U. de Chile
  • O’Higgins vs. Audax Italiano

Fecha 23

  • Coquimbo Unido vs. Ñublense
  • D. La Serena vs. U. de Chile
  • Unión Española vs. Audax Italiano

Fecha 24

  • Coquimbo Unido vs. Colo Colo
  • U. de Chile vs. Palestino
  • Audax Italiano vs. U. La Calera

Fecha 25

  • O’Higgins vs. Coquimbo Unido
  • U. Católica vs. U. de Chile
  • D. La Serena vs. Audax Italiano

Fecha 26

  • Coquimbo Unido vs. U. La Calera
  • Huachipato vs. U. de Chile
  • Audax italiano vs. Cobresal

Fecha 27

  • Palestino vs. Coquimbo Unido
  • U. de Chile vs. Deportes Limache
  • Huachipato vs. Audax Italiano

Fecha 28

  • Coquimbo Unido vs. D. La Serena
  • O’Higgins vs. U. de Chile
  • Audax Italiano vs. Everton

Fecha 29

  • U. de Chile vs. Coquimbo Unido
  • Audax Italiano vs. Ñublense

Fecha 30

  • Coquimbo Unido vs. Unión Española
  • Deportes Iquique vs. U. de Chile
  • Colo Colo vs. Audax Italiano

