El Deportivo

La denuncia del Sifup tras la lesión de Cristóbal Muñoz en el duelo entre la U y Audax Italiano

El ente que agrupa a los futbolistas profesionales del país acusó que el jugador no pudo recibir la atención adecuada producto de que se priorizó el campo del juego por sobre su salud.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La denuncia del Sifup tras la lesión de Cristóbal Muñoz en el duelo entre la U y Audax Italiano. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

No todas las noticias son positivas en Audax Italiano. Pese a que le ganaron por 3-1 a Universidad de Chile en la Liga de Primera, en el cuadro de La Florida lamentan la lesión de gravedad que sufrió Cristóbal Muñoz. El defensor se perderá el resto de la temporada.

“Informamos que, tras los exámenes realizados a nuestro jugador Cristóbal Muñoz, se confirmó la rotura del tendón de Aquiles de su pie derecho, lesión que lo mantendrá fuera de las canchas hasta el final de la temporada. Enviamos todo nuestro apoyo a nuestro canterano, deseándole una pronta y exitosa recuperación”, dieron a conocer desde la tienda itálica.

Horas después de conocer el diagnóstico, el Sifup protestó por el protocolo en la salida del campo de juego que vivió el futbolista. “Manifestamos nuestro apoyo a Cristóbal Muñoz, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles del pie derecho. Además, agradecemos enormemente a Audax Italiano por el cuidado, atención y preocupación que han tenido con Cristóbal. Estamos seguros que tendrá una buena recuperación junto a los profesionales del club”, señalan de inicio.

Luego viene la denuncia. “Como gremio queremos expresar nuestra preocupación por la situación vivida ayer en el Estadio Nacional, al momento que nuestro asociado requería la atención médica de urgencia, debido a la gravedad de su lesión”, indican.

“Diferentes testigos aseguran que a pesar de la solicitud de ingreso de la ambulancia al campo de juego, esta no entró para resguardar el campo de juego considerando la proximidad para el Mundial Sub 20. Misma razón, por la cual no se utilizó la camilla móvil durante este partido”, complementan.

Finalmente, hacen un llamado a priorizar la salud de los futbolistas. “Nuestro directorio comprende perfectamente la importancia y relevancia de este evento, pero entiende que el resguardo de la salud de una persona es prioritaria por sobre el estado de una cancha de fútbol”, enfatizan.

“Esperamos que de aquí en más las prioridades no se vuelvan a desvirtuar y que nuestra actividad vuelva a ser segura para todos los actores que en ella participan”, cierran.

Gobierno queda a un paso de concretar el primer contrato para un proyecto de litio en el marco de su política nacional

Tribunal decreta prisión preventiva para “Gordo Alex” por secuestro con homicidio de Ronald Ojeda

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon

UDI pedirá a Contraloría investigar cita de Boric con presidentes oficialistas por parlamentarias: apuntan a eventual intervencionismo

Superintendencia de Educación Superior anuncia que Universidad Sek concluyó con éxito plan de recuperación comprometido

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Periodista de la Casa Blanca bromea con el traje de Zelensky aludiendo a “bochornosa” primera cita con Trump

Periodista de la Casa Blanca bromea con el traje de Zelensky aludiendo a “bochornosa” primera cita con Trump

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

UDI pedirá a Contraloría investigar cita de Boric con presidentes oficialistas por parlamentarias: apuntan a eventual intervencionismo

Superintendencia de Educación Superior anuncia que Universidad Sek concluyó con éxito plan de recuperación comprometido

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Qué esperan los expertos para la economía chilena tras el crecimiento del PIB en el segundo trimestre

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Manuel Pellegrini mastica un pálido empate ante el Elche en el estreno de su sexta temporada con Betis

Abrupto final en Cincinnati: Jannik Sinner se retira tras solo cinco juegos y Carlos Alcaraz se queda con el título

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Una clase de amor en la nueva canción de Javier Barría

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Zelensky llega a la Casa Blanca para encuentro con Trump por guerra de Rusia en Ucrania

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?