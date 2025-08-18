La denuncia del Sifup tras la lesión de Cristóbal Muñoz en el duelo entre la U y Audax Italiano.

No todas las noticias son positivas en Audax Italiano. Pese a que le ganaron por 3-1 a Universidad de Chile en la Liga de Primera, en el cuadro de La Florida lamentan la lesión de gravedad que sufrió Cristóbal Muñoz. El defensor se perderá el resto de la temporada.

“Informamos que, tras los exámenes realizados a nuestro jugador Cristóbal Muñoz, se confirmó la rotura del tendón de Aquiles de su pie derecho, lesión que lo mantendrá fuera de las canchas hasta el final de la temporada. Enviamos todo nuestro apoyo a nuestro canterano, deseándole una pronta y exitosa recuperación”, dieron a conocer desde la tienda itálica.

Horas después de conocer el diagnóstico, el Sifup protestó por el protocolo en la salida del campo de juego que vivió el futbolista. “Manifestamos nuestro apoyo a Cristóbal Muñoz, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles del pie derecho. Además, agradecemos enormemente a Audax Italiano por el cuidado, atención y preocupación que han tenido con Cristóbal. Estamos seguros que tendrá una buena recuperación junto a los profesionales del club”, señalan de inicio.

Luego viene la denuncia. “Como gremio queremos expresar nuestra preocupación por la situación vivida ayer en el Estadio Nacional, al momento que nuestro asociado requería la atención médica de urgencia, debido a la gravedad de su lesión”, indican.

“Diferentes testigos aseguran que a pesar de la solicitud de ingreso de la ambulancia al campo de juego, esta no entró para resguardar el campo de juego considerando la proximidad para el Mundial Sub 20. Misma razón, por la cual no se utilizó la camilla móvil durante este partido”, complementan.

Finalmente, hacen un llamado a priorizar la salud de los futbolistas. “Nuestro directorio comprende perfectamente la importancia y relevancia de este evento, pero entiende que el resguardo de la salud de una persona es prioritaria por sobre el estado de una cancha de fútbol”, enfatizan.

“Esperamos que de aquí en más las prioridades no se vuelvan a desvirtuar y que nuestra actividad vuelva a ser segura para todos los actores que en ella participan”, cierran.