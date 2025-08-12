Dimitrov le da una mano a Alejandro Tabilo y lo mete en el cuadro principal del US Open

Una buena noticia recibió este martes Alejandro Tabilo (103°) en su meta por volver a meterse dentro de los cien mejores tenistas del planeta. El nacido en Toronto consiguió ingresar de forma directa al cuadro principal del US Open, el último Grand Slam de la temporada y podrá acompañar a Nicolás Jarry (100°) en la competencia.

Tabilo se encontraba en la lista de espera para poder ingresar al torneo y durante esta jornada se confirmó su incorporación. Todo esto es gracias a la baja por lesión del búlgaro Grigor Dimitrov (21°), quien no ha podido recuperarse de la lesión muscular sufrida en los octavos de final de Wimbledon.

La meta del europeo era poder ponerse en forma para ser parte del torneo que se disputará en Nueva York. Sin embargo, la organización del evento terminó confirmando su ausencia, lo que le abrió la posibilidad a Tabilo.

De esta forma, el búlgaro perderá su racha de presencias en Grand Slams, pues desde su ausencia del US Open de 2010, acumuló 58 participaciones en torneos consecutivos, siendo esta racha la quinta mayor de todos los tiempos.

Hace algunas semanas, el propio Dimitrov compartió su pesar por enfrentar la dolencia que lo sigue aquejando.

"En ocasiones, el corazón quiere seguir... pero el universo tiene planes diferentes para nosotros“, compartió e Instagram.

“Tener que retirarme de este partido en Wimbledon fue uno de los momentos más dolorosos de mi carrera”, aseguró en la publicación donde aparecía en la cama de un hospital.

“Muchas gracias por las muestras de cariño - familia, amigos, aficionados, la comunidad el tenis... sus mensajes me han animado en estos momentos tan complicados. Gracias a todos. La recuperación comienza ahora. Nos vemos pronto. G”, cerró.

Christian Garin y Tomás Barrios parten desde la qualy

La presencia nacional en el US Open se puede ampliar en los próximos días, pues Christian Garin (121°) y Tomás Barrios (131°) tendrán la posibilidad de meterse en el cuadro principal desde la qualy. Este proceso arrancará este lunes 18 de agosto y ya el jueves 21 se conocerá la lista completa de deportistas que serán parte del Grand Slam.