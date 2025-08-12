Golpe de autoridad: Luis Enrique sorprende y deja fuera de la Supercopa al portero del PSG Gianluigi Donnarumma

El fuerte carácter de Luis Enrique se manifiesta de manera periódica. Un técnico que está en los puntos altos de su carrera, espalda suficiente para tomar decisiones que sorprenden por su singularidad.

Así lo ha vuelto a hacer en el Paris Saint-Germain, último monarca de la Champions League. El entrenador no tuvo reparos para dejar fuera de la convocatoria de la Supercopa de Europa a su arquero titular Gianluigi Donnarumma.

El italiano fue una de las figuras de la campaña del campeón francés, fue subcampeón en el Mundial de Clubes y es uno de los más serios candidatos al premio Lev Yashin que la revista France Football entrega al mejor arquero de la temporada.

Pese a todos estos logros, los caminos entre el portero y el millonario club francés están próximos a separarse, después de que el exjugador del Milan no entrara en la nómina de jugadores que este miércoles se medirán al Tottenham inglés, ganador de la Europa League, en Udine.

Nueva política

Diferencias que superan las variables netamente deportivas. Las autoridades del PSG, decidieron sugerir la medida después de que el golero se negara a extender su contrato de manera inmediata, vínculo que termina en junio de 2026.

La nueva política de renovaciones del club de capitales qataríes ha tenido severos cambios. Atrás quedaron los millones que se pagaban a futbolistas como Kylian Mbappé, Neymar o Lionel Messi.

Actualmente, la institución ofrece un salario fijo que es inferior al contrato anterior, pero con la posibilidad de obtener mucho más dinero en función del rendimiento, con un sistema de onerosos incentivos.

Jugadores como Vitinha, Achrif Hakimi y Nuno Mendes; no tuvieron reparos para aceptar el nuevo sistema y renovaron hasta 2029. Donnarumma, de 26 años, rechazó este contrato variable, estiró las conversaciones y argumentó que su gran temporada lo hacía merecedor de un trato especial y distinto. Situación que de ninguna manera ocurrió.

De salida

Una manifiesta marginación que hace prever en una inminente partida del italiano. Claro que también existe una razón futbolística para la decisión del DT asturiano. Luis Enrique precisa de un arquero con mejor juego con los pies, situación que ya había evaluado un cambio a principios de la temporada anterior.

Encima, el elenco de la Ciudad Luz envió al italiano una señal concreta sobre su prescindencia. Así se explica con la contratación del arquero Lucas Chevalier, quien llega desde Lille a cambio de 34 millones de dólares. Un profesional de 23 años que se proyecta como el futuro arquero de la selección de Francia.

