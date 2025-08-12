SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Golpe de autoridad: Luis Enrique sorprende y deja fuera de la Supercopa al portero del PSG Gianluigi Donnarumma

El golero italiano es la gran ausencia del monarca de la Champions que este miércoles se mide a Tottenham Hotspur, monarca de la Europa League, en la ciudad italiana de Udine.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Gianluigi Donnarumma, meta titular del PSG, no estará en la Supercopa de Europa. FOTO: AP. Michel Spingler

El fuerte carácter de Luis Enrique se manifiesta de manera periódica. Un técnico que está en los puntos altos de su carrera, espalda suficiente para tomar decisiones que sorprenden por su singularidad.

Así lo ha vuelto a hacer en el Paris Saint-Germain, último monarca de la Champions League. El entrenador no tuvo reparos para dejar fuera de la convocatoria de la Supercopa de Europa a su arquero titular Gianluigi Donnarumma.

El italiano fue una de las figuras de la campaña del campeón francés, fue subcampeón en el Mundial de Clubes y es uno de los más serios candidatos al premio Lev Yashin que la revista France Football entrega al mejor arquero de la temporada.

Pese a todos estos logros, los caminos entre el portero y el millonario club francés están próximos a separarse, después de que el exjugador del Milan no entrara en la nómina de jugadores que este miércoles se medirán al Tottenham inglés, ganador de la Europa League, en Udine.

Nueva política

Diferencias que superan las variables netamente deportivas. Las autoridades del PSG, decidieron sugerir la medida después de que el golero se negara a extender su contrato de manera inmediata, vínculo que termina en junio de 2026.

La nueva política de renovaciones del club de capitales qataríes ha tenido severos cambios. Atrás quedaron los millones que se pagaban a futbolistas como Kylian Mbappé, Neymar o Lionel Messi.

Actualmente, la institución ofrece un salario fijo que es inferior al contrato anterior, pero con la posibilidad de obtener mucho más dinero en función del rendimiento, con un sistema de onerosos incentivos.

Jugadores como Vitinha, Achrif Hakimi y Nuno Mendes; no tuvieron reparos para aceptar el nuevo sistema y renovaron hasta 2029. Donnarumma, de 26 años, rechazó este contrato variable, estiró las conversaciones y argumentó que su gran temporada lo hacía merecedor de un trato especial y distinto. Situación que de ninguna manera ocurrió.

De salida

Una manifiesta marginación que hace prever en una inminente partida del italiano. Claro que también existe una razón futbolística para la decisión del DT asturiano. Luis Enrique precisa de un arquero con mejor juego con los pies, situación que ya había evaluado un cambio a principios de la temporada anterior.

Encima, el elenco de la Ciudad Luz envió al italiano una señal concreta sobre su prescindencia. Así se explica con la contratación del arquero Lucas Chevalier, quien llega desde Lille a cambio de 34 millones de dólares. Un profesional de 23 años que se proyecta como el futuro arquero de la selección de Francia.

LEE TAMBIÉN

Lee también:

Más sobre:FútbolGianluigi DonnarummaLuis EnriqueParis Saint-GermainSupercopa de EuropaTottenham Hotspur

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tras disturbios en el INBA: UDI pide tramitación de proyecto que veta de gratuidad a alumnos involucrados en actos violentos

Víctimas de Sunflower presentan cuatro querellas por estafa y denuncian lavado de activos

Fiscalía comunica el cierre de la investigación por caso Democracia Viva y prepara acusación

“No sea hipócrita”: Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se enfrentan en pleno luto por muerte de Miguel Uribe Turbay

Sebastián Edwards asegura que José Luis Daza es garantía de que no haya otra crisis en Argentina

Kast reitera lineamientos migratorios: “Vamos a cerrar las fronteras y no haremos regularizaciones masivas”

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

3.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

4.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Pasajeros captan a un niño manejando microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando microbús: el chofer autorizó al menor

Dato útil: ¿Es buen momento para cumplir el sueño de la casa propia?

Dato útil: ¿Es buen momento para cumplir el sueño de la casa propia?

Dramáticos registros de los masivos incendios que están afectando a España

Dramáticos registros de los masivos incendios que están afectando a España

El “juego” del calamar: este pescador se jactaba de su gran captura y el molusco reaccionó sorpresivamente

El “juego” del calamar: este pescador se jactaba de su gran captura y el molusco reaccionó sorpresivamente

Servicios

Fonda del Parque O’Higgins: confirman artistas invitados y precios de las entradas

Fonda del Parque O’Higgins: confirman artistas invitados y precios de las entradas

Rating del lunes 11 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 11 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Aguinaldo de Fiestas Patrias: revisa los montos y requisitos para recibirlo

Aguinaldo de Fiestas Patrias: revisa los montos y requisitos para recibirlo

Tras disturbios en el INBA: UDI pide tramitación de proyecto que veta de gratuidad a alumnos involucrados en actos violentos
Chile

Tras disturbios en el INBA: UDI pide tramitación de proyecto que veta de gratuidad a alumnos involucrados en actos violentos

Fiscalía comunica el cierre de la investigación por caso Democracia Viva y prepara acusación

Kast reitera lineamientos migratorios: “Vamos a cerrar las fronteras y no haremos regularizaciones masivas”

Las gestiones de Territoria para reconvertir el edificio de la Bolsa de Santiago
Negocios

Las gestiones de Territoria para reconvertir el edificio de la Bolsa de Santiago

Este miércoles comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas de spam

Víctimas de Sunflower presentan cuatro querellas por estafa y denuncian lavado de activos

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”
Tendencias

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Este teléfono funciona como una laptop de bolsillo con dos pantallas y multitarea sin lag

Atleta muere tras desplomarse por las altas temperaturas en los Juegos Mundiales
El Deportivo

Atleta muere tras desplomarse por las altas temperaturas en los Juegos Mundiales

Golpe de autoridad: Luis Enrique sorprende y deja fuera de la Supercopa al portero del PSG Gianluigi Donnarumma

“El saldo es negativo”: en Peñarol se inquietan por Brayan Cortés de cara al duelo frente a Racing por la Copa Libertadores

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Una nueva era: Taylor Swift anuncia su nuevo disco
Cultura y entretención

Una nueva era: Taylor Swift anuncia su nuevo disco

Un Beatle con resaca y un romance incipiente: las curiosidades de A Hard Day’s Night, la primera película de The Beatles

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

“No sea hipócrita”: Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se enfrentan en pleno luto por muerte de Miguel Uribe Turbay
Mundo

“No sea hipócrita”: Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se enfrentan en pleno luto por muerte de Miguel Uribe Turbay

Comisión Europea denuncia obstáculos a la ayuda humanitaria en Gaza y considera “insuficiente” la mejora

Radiografía a la seguridad de Washington D.C.: ¿Por qué Trump desplegó soldados de la Guardia Nacional?

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos
Paula

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista