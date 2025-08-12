SUSCRÍBETE
El Deportivo

“El saldo es negativo”: en Peñarol se inquietan por Brayan Cortés de cara al duelo frente a Racing por la Copa Libertadores

Este martes el elenco carbonero se enfrenta a los argentinos por el duelo de ida de los octavos de final de la competencia continental.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
En Peñarol se inquietan por Brayan Cortés de cara al duelo frente a Racing. CATON BRITOS/FOCOUY/PHOTOSPORT

Este martes Peñarol y Racing se enfrentarán por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Este duelo marcará además el estreno internacional de Brayan Cortés con su nueva escuadra.

El debut del portero nacional con los aurinegros se desarrolló el pasado fin de semana donde fue puesto aprueba con todo. Su estreno se dio en el clásico contra Nacional, consiguiendo superar el desafío gracias a su buen desempeño y acabó dejando su portería en cero.

Sin embargo, en Uruguay surge la preocupación de lo que el ex Colo Colo pueda realizar en el duelo copero contra Racing, por el último cruce copero que tuvo Cortés defendiendo a los albos contra la Academia.

En la fase de grupos de la Libertadores, el Cacique recibió el 22 de abril a los transandinos en el estadio Monumental y ambos elencos acabaron repartiendo puntos tras empatar 1-1.

Sin embargo, en el segundo partido en el que se enfrentaron en Argentina, Racing arrasó con los albos y se impuso por un abultado 4-0. Los autores de los goles en esa oportunidad fueron Adrián Martínez (2), Santiago Solari y Adrián Balboa. Los dos primeros asoman como titulares.

En total, el saldo de Cortés ante Racing es negativo: jugó dos partidos en los que recibió cinco goles. Ahora pretende tomarse revancha de lo sucedido al inicio del año y derrotar al cuadro argentino representando a Peñarol”, escribió Ovación en la previa del enfrentamiento.

La expectativa de Diego Aguirre

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre tomó la palabra para referirse al próximo duelo contra Racing en la previa del choque.

A Racing hace tiempo lo estamos viendo. La motivación que tenemos es tremenda. Lo que vamos a vivir con la gente… El partido obviamente será muy difícil, pero llegamos llenos de ilusión y expectativa, así que vamos a vivir una muy linda noche; no sé lo que va a pasar, pero sí que va a ser una fiesta”, señaló en conferencia de prensa.

También repasó el último triunfo contra Nacional. “En general, todo el equipo tuvo un buen partido. Pudimos controlar al rival, encontramos los goles y eso obviamente te va dando más confianza y fuimos creciendo en el partido. Estoy muy contento porque teníamos que dar este paso en una semana muy especial para nosotros, y no hay mejor forma de prepararse para el juego con Racing que haber ganado este sábado”.

A su vez, valoró la evolución del equipo en el año. “El mal comienzo de año lo reconocimos y fue lo mejor que hicimos, darnos cuenta que no estábamos bien y que que así no íbamos a llegar a ninguna parte. Nos ayudó el clasificar en la Copa y ahí empezaron a venir triunfos, y hoy estamos con otra energía y con la convicción de que hay que ganar el Clausura. Es un buen comienzo, pero hay que seguir porque hay doble competencia, y hay mucho por delante”.

“A principio de año, creo que estuvimos un poco relajados o tal vez subestimamos un poco y pensamos que iba a ser como el año pasado, que le íbamos a ganar a todos y con claridad, y no pasó”, complementó.

Pero hoy es otra etapa, una etapa positiva, una etapa ganadora. Y queda mucho, pero lo más lindo ahora es lo que viene, lo inmediato que son los partidos con Racing porque es algo que estamos esperando hace tiempo, algo con lo que todos nos ilusionamos y que va a ser muy difícil, pero está bueno estar en esta situación de poder enfrentarte a un gran equipo y a estadio lleno, y que sea una fiesta; es algo que lo disfrutamos antes y esperamos disfrutarlo en el partido y después, y en el partido en Buenos Aires. Así que veremos cómo podemos responder, pero es muy lindo estar en este momento”, enfatizó.

El partido entre Peñarol y Racing está programado para este martes 12 de agosto a partir de las 20.30 horas de Chile.

Más sobre:FútbolCopa LibertadoresBrayan CortésPeñarolRacing

