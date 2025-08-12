Atleta muere tras desplomarse por las altas temperaturas en los Juegos Mundiales. . Por @mattia_debertolis

El deporte se tiñe de luto. El italiano Mattia Debertolis, destacado especialista en orientación a pie, falleció este martes en la ciudad china de Chengdú, cuatro días después de haber colapsado durante la prueba masculina de media distancia en los Juegos Mundiales. El certamen también cuenta con presencia chilena.

La noticia fue confirmada en un comunicado conjunto por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales, el Comité Organizador de Chengdú y la Federación Internacional de Orientación.

El episodio ocurrió el pasado 8 de agosto, cuando Debertolis, de 29 años, se desplomó en pleno recorrido bajo un calor extremo que alcanzaba los 43°C. La orientación, disciplina que combina carrera a campo abierto con navegación mediante mapa y brújula, lo tenía como una de sus figuras más consolidadas en su país.

De acuerdo al detalle entregado por los organizadores, el deportista recibió asistencia médica inmediata por parte de especialistas. “Pese a todos los esfuerzos de rescate murió este 12 de agosto”, detallan.

La Federación Italiana de Deportes de Orientación precisó que el atleta fue hallado inconsciente y trasladado en estado crítico a un hospital local, donde permaneció acompañado por su familia y representantes del equipo nacional.

Los Juegos Mundiales anunciaron una revisión de sus protocolos de seguridad para competencias bajo condiciones climáticas extremas.

La competencia, que se celebra cada cuatro años, reúnen disciplinas que no forman parte permanente del programa olímpico, en coordinación con el Comité Olímpico Internacional. La edición de este año en Chengdú ha estado marcada por altas temperaturas, un factor que ahora queda en el centro de la discusión.