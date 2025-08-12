Exjugador de la UC sorprende al revelar las razones de su retiro: “Sentí que estaba dañando a mi hija”

Roberto Gutiérrez tuvo un abrupto retiro del fútbol profesional. En 2022, decidió alejarse de la actividad después de priorizar a su familia por sobre el deporte.

Así lo dejó claro el Pájaro en diálogo con el programa Te quiero ver de TNT Sports. “Yo sentí que estaba dañando a mi hija y ahí tomé también la decisión de decir que no voy a jugar más fútbol profesional, salvo que llegue algo en Santiago o cerca para poder continuar”, comenzó señalando.

Luego profundizó que “en esa labor de papá sentía que a lo mejor le podía estar causando un daño y no quería. Cuando fui a Calama acá el 2022, antes ya habíamos estado en Chillán y Rancagua, ella con conocimiento lógicamente”.

Agregó que “cuando llega a Calama, como a la tercera semana de estar en el colegio nos mandan a buscar como apoderados. Nos dicen que Maite (su hija) había tenido actitudes que, a lo mejor por protocolo, había que llevarla a un psicólogo para ver qué estaba pasando”.

“La llevamos a la psicóloga y después de la primera terapia me manda a buscar a mí. Me preguntó cuál era mi trabajo y le dije que yo venía a la ciudad a representar al equipo de Cobreloa, porque jugó fútbol profesional”, añadió.

Fue entonces donde ahondó: “Ella (la psicóloga) le preguntó a Maite en la terapia cuáles son sus amiguitos y ella le dijo que no puede tener amigos por culpa del papá. Porque ella tenía amigos en Chillán el año pasado y ahora ya no los tiene porque nos tuvimos que venir acá. Y que con los primos que tiene en Curacaví no puede jugar tampoco porque tiene que estar acá con el papá”.

“Eso fue duro, así que le dije a mi señora ‘mira es el último año y te lo prometo que no la vamos a sacar más’, ni a ella como mujer ni a mi hija en el proceso de poder tenerlas con más cambios. Durante la carrera tuvimos varios cambios, así que ahí tomé la decisión de decirles que si salía algo en Santiago lo íbamos a tomar, pero si no, no íbamos a jugar más”, concluyó Roberto Gutiérrez.