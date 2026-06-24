Director de Blanco y Negro estalla por sanción a Javier Correa que remece a Colo Colo: “No es ejemplificador; es selectivo”

Después de las polémicas declaraciones de Javier Correa contra el árbitro Nicolás Gamboa, luego de la derrota ante Huachipato por la Copa de la Liga, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió suspenderlo por cuatro partidos.

La sanción deberá cumplirla en la Liga de Primera, ya que Colo Colo quedó eliminado en el otro certamen, lo que trastoca seriamente los planes de Fernando Ortiz para el inicio de la segunda rueda. De todos modos, la sanción es apelable en la Segunda Sala, ya que es mayor a tres encuentros.

La decisión, en fallo dividido, fue criticada duramente por los albos. De hecho, el exministro del Trabajo e integrante del directorio de Blanco y Negro, Nicolás Monckeberg, manifestó su profunda molestia por la sanción al delantero.

“Lo de Javier Correa no es un castigo ejemplificador, es un castigo selectivo”, señaló en su cuenta de X. Además, agregó que “a otros jugadores y técnicos les bastó pedir disculpas para quedar sin sanción. A Colo Colo le caen 4 fechas. El mensaje es claro: en el fútbol chileno no todos son juzgados con la misma vara”.

Nicolás Monckeberg, director de Blanco y Negro. Foto: Jonnathan Oyarzún/Aton. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El exparlamentario no se quedó ahí, pues apuntó a una persecución hacia el club. “El problema no es la sanción a Correa. El problema es la doble vara. Cuando la justicia se vuelve selectiva, deja de ser justicia y pasa a ser persecución”, disparó.

Lo de Javier Correa no es un castigo ejemplarizador, es un castigo selectivo. A otros jugadores y técnicos les bastó pedir disculpas para quedar sin sanción. A Colo Colo le caen 4 fechas. El mensaje es claro: en el fútbol chileno no todos son juzgados con la misma vara. — Nicolás Monckeberg Díaz (@nmonckeberg) June 24, 2026

Los dichos de Correa

Tras el compromiso frente a Huachipato, Javier Correa cuestionó el arbitraje de Nicolás Gamboa. “Hizo lo imposible para cobrar el offside ese, lo imposible, buscó todas las cámaras. Es una cosa increíble, siempre lo que nos toca, nos caga, nos manda al muere, siempre. Ya viene hace años que nos manda al muere. Tiene algo en contra de nosotros, se ve, no sé, pero cada vez que le tocamos nosotros se empeña en cobrar algo en contra”, declaró el delantero.

El atacante también se refirió a la amonestación que recibió durante el encuentro. “A mí me sacó amarilla porque le dije que estaban haciendo tiempo. Le manejaron el partido todo el tiempo y no hizo nada. Da rabia. No se jugaba por nada, pero da rabia igual que te caguen así la tarde”, señaló.

Correa además recordó otros encuentros dirigidos por Gamboa en los que, según su visión, Colo Colo se vio perjudicado. “Hay que chequear todos los partidos que nos dirigió, siempre nos ha metido una traba en el partido. La otra vez cobró un penal de 70 metros a Wiemberg contra Magallanes en la Copa Chile, es un desastre. Con nosotros la verdad un desastre. Ojalá que no nos dirija nunca más”, manifestó.