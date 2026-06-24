SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Director de Blanco y Negro estalla por sanción a Javier Correa que remece a Colo Colo: “No es ejemplificador; es selectivo”

    El exministro Nicolás Monckeberg cuestionó duramente la decisión del Tribunal de Disciplina de la ANFP y acusó una persecución hacia el Cacique.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Javier Correa fue suspendido por cuatro partidos. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Después de las polémicas declaraciones de Javier Correa contra el árbitro Nicolás Gamboa, luego de la derrota ante Huachipato por la Copa de la Liga, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió suspenderlo por cuatro partidos.

    La sanción deberá cumplirla en la Liga de Primera, ya que Colo Colo quedó eliminado en el otro certamen, lo que trastoca seriamente los planes de Fernando Ortiz para el inicio de la segunda rueda. De todos modos, la sanción es apelable en la Segunda Sala, ya que es mayor a tres encuentros.

    La decisión, en fallo dividido, fue criticada duramente por los albos. De hecho, el exministro del Trabajo e integrante del directorio de Blanco y Negro, Nicolás Monckeberg, manifestó su profunda molestia por la sanción al delantero.

    “Lo de Javier Correa no es un castigo ejemplificador, es un castigo selectivo”, señaló en su cuenta de X. Además, agregó que “a otros jugadores y técnicos les bastó pedir disculpas para quedar sin sanción. A Colo Colo le caen 4 fechas. El mensaje es claro: en el fútbol chileno no todos son juzgados con la misma vara”.

    Nicolás Monckeberg, director de Blanco y Negro. Foto: Jonnathan Oyarzún/Aton. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El exparlamentario no se quedó ahí, pues apuntó a una persecución hacia el club. “El problema no es la sanción a Correa. El problema es la doble vara. Cuando la justicia se vuelve selectiva, deja de ser justicia y pasa a ser persecución”, disparó.

    Los dichos de Correa

    Tras el compromiso frente a Huachipato, Javier Correa cuestionó el arbitraje de Nicolás Gamboa. “Hizo lo imposible para cobrar el offside ese, lo imposible, buscó todas las cámaras. Es una cosa increíble, siempre lo que nos toca, nos caga, nos manda al muere, siempre. Ya viene hace años que nos manda al muere. Tiene algo en contra de nosotros, se ve, no sé, pero cada vez que le tocamos nosotros se empeña en cobrar algo en contra”, declaró el delantero.

    El atacante también se refirió a la amonestación que recibió durante el encuentro. “A mí me sacó amarilla porque le dije que estaban haciendo tiempo. Le manejaron el partido todo el tiempo y no hizo nada. Da rabia. No se jugaba por nada, pero da rabia igual que te caguen así la tarde”, señaló.

    Correa además recordó otros encuentros dirigidos por Gamboa en los que, según su visión, Colo Colo se vio perjudicado. “Hay que chequear todos los partidos que nos dirigió, siempre nos ha metido una traba en el partido. La otra vez cobró un penal de 70 metros a Wiemberg contra Magallanes en la Copa Chile, es un desastre. Con nosotros la verdad un desastre. Ojalá que no nos dirija nunca más”, manifestó.

    Más sobre:FútbolColo ColoJavier CorreaNicolás MonckebergBlanco y Negro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Arrau valora aprobación de proyecto que sanciona ocultamiento de identidad y llama a reflexión a quienes votaron en contra

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje

    Sabían que arrastraban a alguien y no pararon: Fiscalía relató actuar de imputados en encerrona en que murió niño en San Bernardo

    Barros dice que labor en seguridad corresponde a policías y que FF.AA. “siempre han mantenido una disposición de colaboración”

    Los reproches específicos de la Contraloría a Sermig, PDI y la Subsecretaría de la Niñez, por caso de niños haitianos

    Keiko Fujimori asegura victoria electoral tras obtener una ventaja irreversible en el conteo de votos

    Lo más leído

    1.
    Bielsa contra España, Mbappé vs. Haaland y Colombia ante CR7: los 5 partidos imperdibles de la fecha más decisiva del Mundial

    Bielsa contra España, Mbappé vs. Haaland y Colombia ante CR7: los 5 partidos imperdibles de la fecha más decisiva del Mundial

    2.
    El ácido dardo de Esteban Paredes: “El jugador sudamericano es tácticamente inferior al europeo; nos pasan por arriba”

    El ácido dardo de Esteban Paredes: “El jugador sudamericano es tácticamente inferior al europeo; nos pasan por arriba”

    3.
    Cifras en medio de las polémicas: los millonarios ingresos de Gianni Infantino como presidente de la FIFA

    Cifras en medio de las polémicas: los millonarios ingresos de Gianni Infantino como presidente de la FIFA

    4.
    Cinco eliminadas y siete clasificadas: el presente de las selecciones en el Mundial 2026

    Cinco eliminadas y siete clasificadas: el presente de las selecciones en el Mundial 2026

    5.
    Tabaquismo, exceso de café y angioplastía de urgencia: las horas de terror de Fernando Gago tras sufrir un infarto

    Tabaquismo, exceso de café y angioplastía de urgencia: las horas de terror de Fernando Gago tras sufrir un infarto

    6.
    La trágica historia detrás de Lumumba Vea, el hincha viral de RD Congo que no se mueve en el Mundial

    La trágica historia detrás de Lumumba Vea, el hincha viral de RD Congo que no se mueve en el Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del martes 23 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a República Checa vs. México en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a República Checa vs. México en TV y streaming

    Arrau valora aprobación de proyecto que sanciona ocultamiento de identidad y llama a reflexión a quienes votaron en contra
    Chile

    Arrau valora aprobación de proyecto que sanciona ocultamiento de identidad y llama a reflexión a quienes votaron en contra

    Sabían que arrastraban a alguien y no pararon: Fiscalía relató actuar de imputados en encerrona en que murió niño en San Bernardo

    Barros dice que labor en seguridad corresponde a policías y que FF.AA. “siempre han mantenido una disposición de colaboración”

    Se oficializa adjudicación de concesión vial Ruta Pie de Monte en Biobío a española Sacyr
    Negocios

    Se oficializa adjudicación de concesión vial Ruta Pie de Monte en Biobío a española Sacyr

    Sólo con votos del oficialismo, Comisión de Hacienda del Senado aprueba proyecto que eleva el endeudamiento público

    Cuenta pública: la “arenga” que dará Rosario Navarro a socios de la Sofofa para activar medidas proempleo

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio
    Tendencias

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Por qué estamos agotados y cómo dejar de culparnos por ello, según Claudia Lewis y Camilo Pino

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo

    ¿Por qué sancionan a Javier Correa y no a Garnero ni a Marcelo Díaz? Las explicaciones al castigo que irrita a Colo Colo
    El Deportivo

    ¿Por qué sancionan a Javier Correa y no a Garnero ni a Marcelo Díaz? Las explicaciones al castigo que irrita a Colo Colo

    En vivo: se define el Grupo A con los duelos de República Checa vs. México y Sudáfrica vs. Corea del Sur

    En vivo: se define el Grupo C con los partidos de Escocia vs. Brasil y Marruecos vs. Haití

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje
    Cultura y entretención

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje

    Vacaciones de invierno 2026: agenda de panoramas con museos y espacios culturales

    Valentina Cruz en el Bellas Artes: la mayor retrospectiva de una figura clave del arte chileno

    Keiko Fujimori asegura victoria electoral tras obtener una ventaja irreversible en el conteo de votos
    Mundo

    Keiko Fujimori asegura victoria electoral tras obtener una ventaja irreversible en el conteo de votos

    Partidos de extrema derecha en Europa: 23% de los votantes los respalda

    Israel anuncia la muerte de un “terrorista” de Hamas que participó en los ataques del 7 de octubre

    Tallos de betarraga en escabeche
    Paula

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé