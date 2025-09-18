Dónde y a qué hora ver a Alianza Lima vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Supercopa 2025 El jugador de Universidad de Chile Lucas Assadi, segundo desde la derecha, celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Colo Colo durante el partido por la Supercopa 2025 disputado en el estadio Santa Laura de Santiago, Chile. 14/09/2025 Andres Pina/Photosport Football, Colo Colo vs Universidad de Chile. 2025 Supercopa Universidad de Chile’s player Lucas Assadi, second from right, celebrates with teammates after scoring against Colo Colo during the Supercopa 2025 match at the Santa Laura stadium in Santiago, Chile. 14/09/2025 Andres Pina/Photosport

Universidad de Chile se prepara para encarar el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Este jueves la U se enfrenta a Alianza Lima con el objetivo de obtener un resultado que les permita enfrentar la revancha con algo de tranquilidad.

Los azules deben dejar atrás la celebración del título de la Supercopa que disputaron contra Colo Colo y el cansancio propio del cotejo para conseguirlo.

“Estamos bien. Es un partido complicado en una llave ida y vuelta con un rival que hace las cosas bien tanto a nivel local como internacional”, aseguró Gustavo Álvarez en la previa.

Agregó que “para ganar hay que jugar bien y tenemos que superar a un buen rival”.

A qué hora es el partido de Alianza Lima vs. U. de Chile

El partido de Alianza Lima vs. U. de Chile es este jueves 18 de septiembre, a las 21.30 horas.

Dónde ver a Alianza Lima vs. U. de Chile

El partido de Alianza Lima vs. U. de Chile se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.