Dónde y a qué hora ver a Alianza Lima vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana
El elenco a cargo de Gustavo Álvarez intentará dar el primer golpe en Perú por los cuartos de final de la competencia.
Universidad de Chile se prepara para encarar el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Este jueves la U se enfrenta a Alianza Lima con el objetivo de obtener un resultado que les permita enfrentar la revancha con algo de tranquilidad.
Los azules deben dejar atrás la celebración del título de la Supercopa que disputaron contra Colo Colo y el cansancio propio del cotejo para conseguirlo.
“Estamos bien. Es un partido complicado en una llave ida y vuelta con un rival que hace las cosas bien tanto a nivel local como internacional”, aseguró Gustavo Álvarez en la previa.
Agregó que “para ganar hay que jugar bien y tenemos que superar a un buen rival”.
A qué hora es el partido de Alianza Lima vs. U. de Chile
El partido de Alianza Lima vs. U. de Chile es este jueves 18 de septiembre, a las 21.30 horas.
Dónde ver a Alianza Lima vs. U. de Chile
El partido de Alianza Lima vs. U. de Chile se transmite por ESPN Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.