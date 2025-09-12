Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Nottingham Forest por la liga inglesa.

El Arsenal y Nottingham Forest se enfrentan en la cuarta fecha de la Premier League

Los gunners arrancan la jornada en el tercer puesto de la clasificación con solo seis puntos. Los Tricky Trees marchan décimos.

A qué hora es el partido de Arsenal vs. Nottingham Forest

El partido de Arsenal vs. Nottingham Forest es este sábado 13 de septiembre, a las 08.30 horas.

Dónde ver a Arsenal vs. Nottingham Forest

El partido de Arsenal vs. Nottingham Forest se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.