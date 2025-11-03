Dónde y a qué hora ver a Brujas vs. Barcelona por la Champions League
El conjunto belga quiere sumar su segunda victoria contra un elenco culé que busca meterse dentro de los ocho mejores dela Fase de Liga.
Este miércoles Club Brujas recibe en casa al Barcelona por la cuarta fecha de la Fase de Grupos de la Champions League.
Mientras los belgas intentan sumar su segundo triunfo en la competencia, los azulgranas saldrán con la idea de meterse dentro de los ocho primeros de la clasificación.
A qué hora es el partido de Brujas vs. Barcelona
El partido de Brujas vs. Barcelona es este miércoles 5 de noviembre, a las 17.00 horas.
Dónde ver a Brujas vs. Barcelona
El partido de Brujas vs. Barcelona se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
