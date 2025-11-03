Dónde y a qué hora ver a Brujas vs. Barcelona por la Champions League

Este miércoles Club Brujas recibe en casa al Barcelona por la cuarta fecha de la Fase de Grupos de la Champions League.

Mientras los belgas intentan sumar su segundo triunfo en la competencia, los azulgranas saldrán con la idea de meterse dentro de los ocho primeros de la clasificación.

A qué hora es el partido de Brujas vs. Barcelona

El partido de Brujas vs. Barcelona es este miércoles 5 de noviembre, a las 17.00 horas.

Dónde ver a Brujas vs. Barcelona

El partido de Brujas vs. Barcelona se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.