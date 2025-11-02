Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. U. La Calera por la Liga de Primera

Dónde ver a Coquimbo Unido vs. U. La Calera por la Liga de Primera.

Coquimbo Unido quiere celebrar este fin de semana. El conjunto pirata tiene la posibilidad de ser campeón del fútbol chileno si consigue imponerse a Unión La Calera.

En el caso de enredarse, una victoria de O’Higgins sobre Universidad Católica, que juegan en paralelo, también les entrega el título a los aurinegros.

A qué hora es el partido de Coquimbo Unido vs. U. La Calera

El partido de Coquimbo Unido vs. U. La Calera es este domingo 2 de noviembre, a las 17.30 horas.

Dónde ver a Coquimbo Unido vs. U. La Calera

El partido de Coquimbo Unido vs. U. La Calera se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.