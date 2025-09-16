Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League
La acción de la Fase de Liga del torneo continúa con el duelo entre ingleses y españoles.
La Fase de Liga de la Champions League ya está en marcha. Uno de los duelos atractivos de la primera fecha es el que enfrenta a Liverpool y Atlético de Madrid.
Tanto ingleses como españoles buscan comenzar de la mejor manera consiguiendo la victoria.
A qué hora es el partido de Liverpool vs. Atlético de Madrid
El partido de Liverpool vs. Atlético de Madrid es este miércoles 17 de septiembre, a las 16.00 horas.
Dónde ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid
El partido de Liverpool vs. Atlético de Madrid se transmite por ESPN 5.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
