Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League

Dónde ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League. Foto: @LFC (X).

La Fase de Liga de la Champions League ya está en marcha. Uno de los duelos atractivos de la primera fecha es el que enfrenta a Liverpool y Atlético de Madrid.

Tanto ingleses como españoles buscan comenzar de la mejor manera consiguiendo la victoria.

A qué hora es el partido de Liverpool vs. Atlético de Madrid

El partido de Liverpool vs. Atlético de Madrid es este miércoles 17 de septiembre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid

El partido de Liverpool vs. Atlético de Madrid se transmite por ESPN 5.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.