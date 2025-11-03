Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Borussia Dortmund por la Champions League

Manchester City y Borussia Dortmund vuelven a encontrarse en la Champions League, esta vez en el marco de la Fase de Liga de la competencia.

Tanto ingleses como germanos llegan a este cruce defendiendo un invicto. Ambos clubes registran dos triunfos y un empate en lo que va de torneo.

A qué hora es el partido de Manchester City vs. Borussia Dortmund

El partido de Manchester City vs. Borussia Dortmund es este miércoles 5 de noviembre, a las 17.00 horas.

Dónde ver a Manchester City vs. Borussia Dortmund

El partido de Manchester City vs. Borussia Dortmund se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.