Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Borussia Dortmund por la Champions League
Tanto ingleses como alemanes llegan a este encuentro defendiendo un invicto con dos triunfos y un empate.
Manchester City y Borussia Dortmund vuelven a encontrarse en la Champions League, esta vez en el marco de la Fase de Liga de la competencia.
Tanto ingleses como germanos llegan a este cruce defendiendo un invicto. Ambos clubes registran dos triunfos y un empate en lo que va de torneo.
A qué hora es el partido de Manchester City vs. Borussia Dortmund
El partido de Manchester City vs. Borussia Dortmund es este miércoles 5 de noviembre, a las 17.00 horas.
Dónde ver a Manchester City vs. Borussia Dortmund
El partido de Manchester City vs. Borussia Dortmund se transmite por ESPN Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
