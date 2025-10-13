Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. Francia en el Mundial Sub 20

Dónde ver a Marruecos vs. Francia en el Mundial Sub 20.

Llega un nuevo momento clave para Marruecos y Francia en el Mundial Sub 20 de Chile. Africanos y europeos luchan por avanzar a la final de la competencia que se desarrollará este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional.

El conjunto marroquí avanzó tras imponerse a Estados Unidos por 3-1, mientras que los galos acabaron con el sueño de Noruega por 2-1.

A qué hora es el partido de Marruecos vs. Francia

El partido de Marruecos vs. Francia es este miércoles 15 de octubre, a las 17.00 horas.

Dónde ver a Marruecos vs. Francia

El partido de Marruecos vs. Francia se transmite por Dsports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.