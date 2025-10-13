SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. Francia en el Mundial Sub 20

Africanos y europeos se enfrentan por llegar a la gran final de la competencia que se desarrollará el domingo 19 de octubre.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Dónde ver a Marruecos vs. Francia en el Mundial Sub 20. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Llega un nuevo momento clave para Marruecos y Francia en el Mundial Sub 20 de Chile. Africanos y europeos luchan por avanzar a la final de la competencia que se desarrollará este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional.

El conjunto marroquí avanzó tras imponerse a Estados Unidos por 3-1, mientras que los galos acabaron con el sueño de Noruega por 2-1.

A qué hora es el partido de Marruecos vs. Francia

El partido de Marruecos vs. Francia es este miércoles 15 de octubre, a las 17.00 horas.

Dónde ver a Marruecos vs. Francia

El partido de Marruecos vs. Francia se transmite por Dsports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.

Más sobre:FútbolDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingVer en TV

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Las ventas presenciales minoristas regionales suben en agosto, pero a ritmos mixtos

Marwan Barghouti, el líder palestino cuya liberación quiere Hamas y es rechazada por Israel

Calor extremo y un sistema frontal en Santiago: el pronóstico del tiempo para esta semana

Dos miembros del Knesset israelí expulsados ​​tras interrumpir el discurso del Presidente Trump

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Metro de Santiago presenta retraso de frecuencia en servicio de trenes en tres líneas

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

3.
Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

4.
Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

5.
Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Servicios

Temblor hoy, lunes 13 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 13 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Metro de Santiago presenta retraso de frecuencia en servicio de trenes en tres líneas
Chile

Metro de Santiago presenta retraso de frecuencia en servicio de trenes en tres líneas

Senador Coloma confía en la candidatura de Evelyn Matthei en el último mes de campaña: “Llegará la ola del sentido común”

“Me mencionó explícitamente el caso de Karadima y de Barros”: Presidente Boric culmina extensa reunión con el Papa León XIV

Las ventas presenciales minoristas regionales suben en agosto, pero a ritmos mixtos
Negocios

Las ventas presenciales minoristas regionales suben en agosto, pero a ritmos mixtos

Codelco adquiere participación en empresa ligada al multimillonario Robert Friedland

El saldo positivo de la participación de Chile en la Expo Osaka 2025: “Para el país va a ser algo muy rentable”

Calor extremo y un sistema frontal en Santiago: el pronóstico del tiempo para esta semana
Tendencias

Calor extremo y un sistema frontal en Santiago: el pronóstico del tiempo para esta semana

Cómo fue la liberación de los 20 rehenes de Israel que permanecían recluidos por Hamas

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

Dónde y a qué hora ver a la U vs. Palestino por la Liga de Primera
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a la U vs. Palestino por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali en la Copa Libertadores femenina

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Colombia en el Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Ruidosa Fest día 2: la fortaleza de la música femenina con Francisca Valenzuela y Mon Laferte
Cultura y entretención

Ruidosa Fest día 2: la fortaleza de la música femenina con Francisca Valenzuela y Mon Laferte

El grupo LANY en la previa de Lollapalooza Chile 2026: “Sabrina Carpenter es exactamente lo que quiero de una popstar”

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Primera radiografía de la salud pospandémica: Las tasas de mortalidad disminuyen en todo el mundo, excepto entre los jóvenes
Mundo

Primera radiografía de la salud pospandémica: Las tasas de mortalidad disminuyen en todo el mundo, excepto entre los jóvenes

Marwan Barghouti, el líder palestino cuya liberación quiere Hamas y es rechazada por Israel

Dos miembros del Knesset israelí expulsados ​​tras interrumpir el discurso del Presidente Trump

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa