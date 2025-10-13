Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. Francia en el Mundial Sub 20
Africanos y europeos se enfrentan por llegar a la gran final de la competencia que se desarrollará el domingo 19 de octubre.
Llega un nuevo momento clave para Marruecos y Francia en el Mundial Sub 20 de Chile. Africanos y europeos luchan por avanzar a la final de la competencia que se desarrollará este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional.
El conjunto marroquí avanzó tras imponerse a Estados Unidos por 3-1, mientras que los galos acabaron con el sueño de Noruega por 2-1.
A qué hora es el partido de Marruecos vs. Francia
El partido de Marruecos vs. Francia es este miércoles 15 de octubre, a las 17.00 horas.
Dónde ver a Marruecos vs. Francia
El partido de Marruecos vs. Francia se transmite por Dsports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
