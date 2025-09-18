Dónde y a qué hora ver a Newcastle vs. Barcelona por la Champions League
El conjunto azulgrana visita Inglaterra para su primer partido por la Fase de Liga del torneo.
El Newcastle tendrá un duro estreno en la Fase de Liga de la Champions League. El conjunto inglés recibe al Barcelona en la primera jornada.
Esta será una gran prueba de cara a lo que esperan conseguir ambos equipos a lo largo del torneo.
A qué hora es el partido de Newcastle vs. Barcelona
El partido de Newcastle vs. Barcelona es este jueves 18 de septiembre, a las 16.00 horas.
Dónde ver a Newcastle vs. Barcelona
El partido de Newcastle vs. Barcelona se transmite por ESPN Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.