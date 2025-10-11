SUSCRÍBETE
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Noruega vs. Francia en el Mundial Sub 20

Los Vikingos Rojos y les Bleus se enfrentan para definir al último semifinalista de la competencia.

Pablo Retamal V. 
Pablo Retamal V.
Dónde ver a Noruega vs. Francia en el Mundial Sub 20. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Este domingo se cierran los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025. El último cupo por las semifinales lo pelearán Noruega y Francia en en estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Los Vikingos Rojos vienen de superar por la cuenta mínima a Paraguay, mientras que los galos consiguieron un agónico triunfo sobre Japón con un penal convertido en los 120+3′.

A qué hora es el partido de Noruega vs. Francia

El partido de Noruega vs. Francia es este domingo 12 de octubre, a las 20.00 horas.

Dónde ver a Noruega vs. Francia

El partido de Noruega vs. Francia se transmite por Dsports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.

