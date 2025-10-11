Dónde y a qué hora ver a Noruega vs. Francia en el Mundial Sub 20

Dónde ver a Noruega vs. Francia en el Mundial Sub 20.

Este domingo se cierran los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025. El último cupo por las semifinales lo pelearán Noruega y Francia en en estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Los Vikingos Rojos vienen de superar por la cuenta mínima a Paraguay, mientras que los galos consiguieron un agónico triunfo sobre Japón con un penal convertido en los 120+3′.

A qué hora es el partido de Noruega vs. Francia

El partido de Noruega vs. Francia es este domingo 12 de octubre, a las 20.00 horas.

Dónde ver a Noruega vs. Francia

El partido de Noruega vs. Francia se transmite por Dsports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.