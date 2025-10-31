Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Colo Colo por la Liga de Primera

Dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por la Liga de Primera.

Este sábado Ñublense recibirá a Colo Colo por la fecha 26 de la Liga de Primera.

El conjunto chillanejo quiere poner fin a una seguidilla de duelos sin ganar. Su última victoria se registró en agosto superando a Deportes Iquique.

Por su parte, el Cacique quiere seguir peleando por un puesto en la próxima edición de la Copa Sudamericana.

A qué hora es el partido de Ñublense vs. Colo Colo

El partido de Ñublense vs. Colo Colo es este sábado 1 de noviembre, a las 18.00 horas.

Dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo

El partido de Ñublense vs. Colo Colo se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.