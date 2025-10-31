Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Colo Colo por la Liga de Primera
El Cacique quiere mantener la ilusión de meterse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.
Este sábado Ñublense recibirá a Colo Colo por la fecha 26 de la Liga de Primera.
El conjunto chillanejo quiere poner fin a una seguidilla de duelos sin ganar. Su última victoria se registró en agosto superando a Deportes Iquique.
Por su parte, el Cacique quiere seguir peleando por un puesto en la próxima edición de la Copa Sudamericana.
A qué hora es el partido de Ñublense vs. Colo Colo
El partido de Ñublense vs. Colo Colo es este sábado 1 de noviembre, a las 18.00 horas.
Dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo
El partido de Ñublense vs. Colo Colo se transmite por TNT Sports Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.