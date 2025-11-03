Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League

Este martes PSG y Bayern Múnich se verán las caras por la cuarta fecha de la Fase de Liga de la Champions League.

Este duelo asuma bastante atractivo, pues ambos clubes llegan a esta instancia tras registrar tres triunfos en igual cantidad de partidos.

A qué hora es el partido de PSG vs. Bayern Múnich

El partido de PSG vs. Bayern Múnich es este martes 4 de noviembre, a las 17.00 horas.

Dónde ver a PSG vs. Bayern Múnich

El partido de PSG vs. Bayern Múnich se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.