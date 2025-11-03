Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League
Franceses y alemanes se enfrentan en un choque de invictos en la Fase de Liga de la competencia.
Este martes PSG y Bayern Múnich se verán las caras por la cuarta fecha de la Fase de Liga de la Champions League.
Este duelo asuma bastante atractivo, pues ambos clubes llegan a esta instancia tras registrar tres triunfos en igual cantidad de partidos.
A qué hora es el partido de PSG vs. Bayern Múnich
El partido de PSG vs. Bayern Múnich es este martes 4 de noviembre, a las 17.00 horas.
Dónde ver a PSG vs. Bayern Múnich
El partido de PSG vs. Bayern Múnich se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.