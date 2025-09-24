Dónde y a qué hora ver a Sao Paulo vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Sao Paulo y Liga de Quito se vuelven a medir este jueves en el marco de la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El elenco ecuatoriano tiene la misión de al menos mantener la diferencia obtenida en la ida, cuando se impuso por 2-0 en casa.

De esta manera, si los brasileños quieren avanzar de forma directa tienen que superar a Liga por al menos tres goles de ventaja.

A qué hora es el partido de Sao Paulo vs. Liga de Quito

El partido de Sao Paulo vs. Liga de Quito es este jueves 25 de septiembre, a las 19.00 horas.

Dónde ver a Sao Paulo vs. Liga de Quito

El partido de Sao Paulo vs. Liga de Quito se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.