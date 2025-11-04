Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Everton por la Liga de Primera

Dónde ver a U. de Chile vs. Everton por la Liga de Primera.

Universidad de Chile y Everton se ponen al día en el campeonato. Este duelo puede resultar clave en las aspiraciones de ambos clubes.

En el caso de los azules, estos necesitan quedarse con la victoria para seguir luchando por meterse otra vez en la pelea por el Chile 2 de la Copa Libertadores y así entrar directo a la fase de grupos.

Por otro lado, los viñamarinos esperan adueñarse de los tres puntos y con ello alejarse de la zona de descenso, pues hasta ahora están a solo dos unidades del penúltimo lugar.

A qué hora es el partido de U. de Chile vs. Everton

El partido de U. de Chile vs. Everton es este miércoles 5 de noviembre, a las 17.30 horas.

Dónde ver a U. de Chile vs. Everton

El partido de U. de Chile vs. Everton se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en Max.