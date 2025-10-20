Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League
Españoles e ingleses se enfrentan por la tercera fecha de la Fase de Liga del torneo.
El Villarreal recibirá este martes al Manchester City por la tercera fecha de la Fase de Liga de la Champions League.
El conjunto español aún no puede sumar victorias en la competencia y se mantiene en la zona baja con solo un punto.
Por su parte, el conjunto inglés marcha en la octava posición gracias a un triunfo y un empate.
A qué hora es el partido de Villarreal vs. Manchester City
El partido de Villarreal vs. Manchester City es este martes 21 de octubre, a las 16.00 horas.
Dónde ver a Villarreal vs. Manchester City
El partido de Villarreal vs. Manchester City se transmite por ESPN Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
