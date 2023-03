DT de Barcelona Xavi y el triunfo en el Bernabéu “Este resultado cambia poco; veo al Madrid muy fuerte y sigue siendo favorito”

Barcelona se llevó un importante triunfo en casa de Real Madrid, en la ida de la semifinal de la Copa del Rey. Una victoria lejos de su filosofía de juego, de dominación y ataque, pero que le permite dar un paso gigante por un nuevo título tras ganar el Clásico de España.

“Hemos minimizado al Madrid, que no ha tenido ocasiones. Pero no hemos sabido tener el control del balón, a los de arriba les ha costado. Es una prueba que ante un rival de alto nivel no hemos sufrido. Estoy satisfecho por el resultado, no tanto por el juego”, dijo el técnico culé, Xavi Hernández.

Sobre la manera en la que se llevaron los tres puntos, el catalán contestó que “no es que nosotros hayamos jugado así, es que el rival te ha llevado así. No hemos traicionado ningún modelo de juego. No hemos estado bien, en muchos momentos no hemos elegido bien”.

Asimismo, explicó que “hoy no podemos presumir del cómo. Este no es el juego que queríamos. Queremos generar más ocasiones de gol. Hay momentos en los que el rival te puede dominar… Defender es parte del juego y hay que valorarlo”.

Pese al triunfo, el excapitán del Barça insiste en que el cuadro merengue es el favorito para avanzar a la final. Eso, pese a que el duelo de vuelta será en el Camp Nou, el 5 de abril.

“Este resultado cambia poco; es un 1-0, pero veo al Madrid fuerte, muy fuerte físicamente. Sigo viendo favorito al Madrid. Nos ha dominado con balón. Si hubiésemos perdido, tampoco pasaba nada: no estamos en la final ni nada. Estamos en la mitad del partido; es verdad que el resultado da moral, pero en abril habrá otro partido, en casa y recuperando gente”, aseguró el oriundo de Terrasa.

Carlettto, confiado

A pesar de la derrota, el técnico merengue Carlo Ancelotti rescató la actitud de su equipo y la menara cómo controlaron al Barcelona.

“Ha sido un buen partido, intenso, con mucha presión. Solo han tenido la posesión del 35%. Nos faltó efectividad en el último tercio. Fueron muy contundentes por arriba. Es el partido que quisimos hacer, no el resultado. Nos da confianza para la vuelta. Tenemos que repetir este partido en el Camp Nou. El gol viene de un error, de un pase mal hecho”, analizó Carletto.

Asimismo, el entrenador italiano aseguró que el rival no hizo mucho por llevarse la victoria. Según su opinión, el Madrid debió tener una mejor suerte en el encuentro.

“Barcelona no ha merecido ganar. Ha sido uno de los mejores partidos en cuestión de control. Si jugamos así en el partido de vuelta vamos a tener más oportunidades, no creo que el Barcelona pueda plantear así el partido en su casa. Ha sido un poco sorprendente ver jugar así al Barcelona, pero han aprendido a defender muy bien. Son muy fuertes en ese aspecto”.