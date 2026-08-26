DT de España aborda los castigos de la FIFA a Argentina: “No se puede dar esa imagen ante dos mil millones de personas”

Hace una semana la FIFA dio a conocer el listado de sanciones que recibió Argentina y parte de los integrantes del plantel que conformó la delegación de la Albiceleste en el Mundial de Norteamérica 2026, después de los hechos de violencia que se registraron tras la final.

Ahora, el técnico de la Roja europea, Luis de la Fuente, abordó este tema. Lo hizo en declaraciones con el programa 25 horas de Radio Nacional de España, donde calificó de “intolerable e inadmisible” las agresiones recibidas.

“Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas. Pero lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas”, afirmó.

“Nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos, fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones”, remarcó el seleccionador.

También dejó claro que el técnico Lionel Scaloni le ofreció sus “disculpas” por estos incidentes,

“Alejemos esas situaciones de esas actuaciones y comportamientos del mundo del fútbol porque el fútbol creo que se merece otras cosas”, cerró De la Fuente.

Los duros castigos a Argentina

El dictamen sobre las acciones cometidas es contundente: “Por los incidentes ocurridos una vez finalizado el encuentro final del certamen fueron suspendidos a) el Director Técnico Alterno Roberto Fabián Ayala con 3 partidos sumado a una multa de U$S 30.000 y b) los futbolistas Thiago Almada 1 partido (multa de U$S 30.000), Nahuel Molina 7 partidos (multa de U$S 90.000) y Leandro Paredes 10 partidos (multa de U$S 90.000)”, comunicó la AFA, a través de sus plataformas oficiales, tomando como referencia la sentencia de la Unidad Disciplinaria de la FIFA.

También se les castigó por mostrar una bandera alusiva a Las Malvinas tras las semifinales contra Inglaterra. “Por la exhibición de la bandera de Malvinas (utilización de un evento deportivo para realizar manifestaciones no deportivas) el pago de una multa U$S 10.000 y conducta inapropiada de espectadores, la suma de U$S 20.000 (Expte FDD-28524)”, sostuvo el documento.

También sancionaron cánticos discriminatorios de sus hinchas. “Por los cánticos e insultos racistas, homofóbicos y discriminadores efectuados por espectadores argentinos en los partidos vs Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España (infracción art 15 del Código Disciplinario FIFA) se determinó lo siguiente: b.1) una multa que asciende a U$S 100.000 y un monto similar que queda en suspenso por el lapso de 6 meses, b.2) el cierre parcial del 50% (cincuenta por ciento) de las gradas (principalmente las que se ubican detrás de los arcos) en el próximo partido oficial que dispute nuestro seleccionado absoluto masculino en condición de local, b.3) una sanción similar a la del inciso anterior la cual quedará suspendida por el período de un año, siempre y cuando no se cometa una infracción de la misma naturaleza y gravedad”, consignaron.

La última sanción estuvo relacionada con el lanzamiento de objetos en los encuentros ante Suiza e Inglaterra e incumplimientos de carácter protocolar. “Por el lanzamiento de objetos al campo de juego por parte de los aficionados argentinos en los partidos vs. Suiza e Inglaterra, el retraso del inicio del partido e incumplimientos del protocolo de seguridad de FIFA, se determinó el pago de una multa de U$S 91.000″, añadieron.