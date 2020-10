El defensa uruguayo que ya se imagina con la camiseta de Colo Colo

Colo Colo busca fórmulas y alternativas para salir del pozo. También nuevos caciques. Y lo hace en Uruguay, donde tiene avanzadas conversaciones con Maximiliano Falcón. Así al menos lo reconoce el propio futbolista.

El defensor tiene 23 años y fue uno de los pilares en la campaña que hace algunos días consagró campeón de la liga charrúa del primer semestre a Rentistas. Los albos buscan a alguien que reemplace al lesionado Matías Zaldivia, quien se cortó el tendón de Aquiles.

El jugador ha sincerado los contactos con el cuadro de Macul. “Acabo de hablar con Gustavo (Quinteros) y Marcelo (Espina) y me dijeron que tienen muchas ganas que vaya. Por mi parte también y falta solo cerrar la plata, la negociación. Solo falta eso para que vaya. Hablé con mi representante también y me dijo que solo falta cerrar la negociación. Por lo que supe es un contrato por tres años, pero no tengo nada concreto aún”, dijo la noche del lunes en DirecTV.

Las conversaciones entre los clubes siguen adelante y por hora no hay acuerdo. Colo Colo necesita que Rentistas, el dueño del pase del defensor, acepte las condiciones propuestas por los albos.