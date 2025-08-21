El día después: las imágenes del estadio de Independiente luego de la noche de violencia ante la U
Desde Argentina mostraron el estado en que quedó el Libertadores de América tras los graves hechos ocurridos.
Una noche de barbarie se vivió en Argentina. Graves enfrentamientos se registraron en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se vio interrumpido y luego, ante la gravedad de los acontecimientos, Conmebol lo dio por cancelado.
Acá algunas imágenes de cómo terminó el recinto luego de los hechos brutales.
