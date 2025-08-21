El día después: las imágenes del estadio de Independiente luego de la noche de violencia ante la U

Quedaron muchos escombros en los pasillos del recinto tras los incidentes. Foto: @DiarioOle

Una noche de barbarie se vivió en Argentina. Graves enfrentamientos se registraron en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se vio interrumpido y luego, ante la gravedad de los acontecimientos, Conmebol lo dio por cancelado.

Acá algunas imágenes de cómo terminó el recinto luego de los hechos brutales.

Otra imagen de la destrucción del estadio. Foto: @DiarioOle.

Los baños fueron completamente destruidos. Foto: DiarioOle.

Cualquier cosa era usada como arma en la batahola. Foto: @DiarioOle.

El estadio después de los trágicos hechos. Foto: @DiarioOle.

En este pasillo se enfrentaron ambas barras. Foto: @DiarioOle.

Los hinchas arrancaron puertas y máquinas expendedoras de bebidas. Foto: @DiarioOle.