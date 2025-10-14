SUSCRÍBETE
El Deportivo

El doblete de Cristiano Ronaldo con el que se convierte en el goleador histórico de las Eliminatorias mundialistas

CR7 anotó a los 21 y a los 45+3' del partido entre la selección de Portugal y Hungría.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: Captura ESPN.

Con 40 años y pese a no estar jugando en las grandes ligas de Europa, Cristiano Ronaldo igual se las arregla para inscribir su nombre en los registros históricos del fútbol. Este martes anotó un doblete para la selección portuguesa en el partido en casa ante Hungría, lo que lo deja como el goleador histórico de las Eliminatorias mundialistas, considerando las confederaciones de todos los continentes que participan en este sistema de clasificación.

Los lusos caían por la cuenta mínima en el estadio José Alvalade de Lisboa, pero a los 21 minutos, luego de una buena jugada de Nelson Semedo por la derecha, quien sacó un fuerte centro, apareció CR7 para igualar el marcador 1-1.

Pero los locales querían más, atacaron y tuvieron premio. A los 45+3′, cuando parecía que se iban en empate al descanso, un centro de Nuno Mendes desde la izquierda encontró solo por el segundo palo al delantero del Al-Nassr, para el 2-1 a favor.

Superó a Pescadito Ruiz

Con estas dos anotaciones, el ex Real Madrid alcanzó los 41 tantos en Eliminatorias, con lo que toma ventaja de quien tenía esta distinción, el guatemalteco Carlos Pescadito Ruiz, quien registraba 39.

Quien se ubica tercero en esta lista es Lionel Messi, que marcó 36 goles con la albiceleste en su camino a los mundiales.

