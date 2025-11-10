OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    El Deportivo

    El duro momento de Neymar que lo aleja del Santos y lo tiene con un pie afuera del Mundial 2026

    El delantero brasileño no se encuentra bien físicamente y su equipo está coqueteando con el descenso, lo que hace muy difícil su permanencia en el cuadro donde brillara Pelé.

    Jorge SánchezPor 
    Jorge Sánchez
    Neymar vive sus peores días en el fútbol. Foto: Mexsport/Photosport. MEXSPORT/PHOTOSPORT

    Neymar va en caída libre y parece que nada podrá detener su descenso. Fuera de la convocatoria de Brasil y con su permanencia en el Santos dependiendo de un hilo, la que fuera una de las figuras más importantes de los pentacampeones, hoy no logra levantar cabeza.

    Pero el calvario del nacido en el estado de Sao Paulo no comenzó este año. Su estrella se apagó en octubre de 2023, cuando en el duelo con Uruguay, válido por las Eliminatorias, se rompió el ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla derecha tras falta de Nicolás de la Cruz.

    Desde entonces, ya no fue el mismo. De hecho, nunca logró brillar en el Al Hilal, donde recibía 175 millones de dólares por año, y había fichado solo dos meses antes. Siete partidos en dos años es muy poco para quien fuera uno de los mejores jugadores del mundo, por lo que en enero pasado fue cedido a préstamo al elenco que lo vio nacer.

    Y aunque ha sumado muchos más encuentros y goles (23 y 6), su permanencia en el Peixe no ha estado exenta de polémicas y tampoco le ha servido para llevar a los paulistas a los lugares de privilegio que tanto esperaban. Tanto así que hoy los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda están en zona de descenso y tienen un duro calendario por delante, ya que ayer perdieron ante Flamengo y en las últimas fechas deberán enfrentarse con Inter de Porto Alegre, Cruzeiro y Palmeiras.

    De concretarse su regreso a la B, desde donde salieron el año pasado y borraron el numeral de Pelé, “Ney” tendrá un futuro incierto, puesto que, tal como lo informó ESPN Brasil, “mantener su contrato sería inviable tanto económica como deportivamente”.

    Ancelotti habló en la previa de los amistosos de Brasil. Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport. HEULER ANDREY/DIAESPORTIVO/PHOTOSPORT

    Ancelotti no lo llevará al Mundial si no se recupera

    Neymar no viste la camiseta de Brasil desde la tragedia ante Uruguay. Y la llegada de Carlo Ancelotti no mejoró esta situación. Desde que el técnico italiano asumió la banca de los pentacampeones, el talentoso jugador del no ha sumado minuto alguno y eso que estaba disponible para el duelo eliminatorio con Chile.

    “Creo que me dejaron fuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto”, aseguró el volante ofensivo en aquella oportunidad (septiembre de este año). Y la respuesta del estratega fue lapidaria, ya que no utilizó ningún eufemismo para detallar lo sucedido.

    La condición física es un criterio muy importante para la comisión técnica. Nadie puede discutir el nivel técnico de Neymar, pero lo que evaluamos cada día y a cada partido es su condición técnica. Y no solo la de Neymar, sino la de todos”, señaló el director técnico.

    Y la “condición” del otrora futbolista del Barcelona, nuevamente le pasó la cuenta en la convocatoria de Ancelotti. Brasil jugará dos duelos amistosos para prepararse para la cita planetaria que se jugará en Norteamérica el año entrante, enfrentará a Senegal y Túnez, el 15 y 18 de este mes, respectivamente, y Neymar otra vez no fue llamado.

    “He hablado nuevamente con él y vamos a ver cuándo se recupera de su lesión. Pero no voy a llevar a un jugador que carezca de intensidad para todo el Mundial, de ninguna manera. Necesitamos jugadores de primer nivel físico”, concluyó Ancelotti.

    Más sobre:NeymarBrasilSantosMundialBrasileiraoFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump afirma que Estados Unidos boicoteará la cumbre del G20 en Sudáfrica por el trato a los agricultores blancos

    Llevan a cabo nuevo retiro de toldos azules en barrio Meiggs

    Fiscalía de Francia pide que Sarkozy sea puesto en libertad bajo medidas de control judicial

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    CEO de Ideal (Bimbo): “La estabilidad de Chile nos ha animado a seguir ampliando portafolios y que los empleos se queden acá”

    La inteligencia artificial remece la publicidad y el marketing, pero no tiene el “toque humano”

    Lo más leído

    1.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    2.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    3.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    4.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    5.
    Conaf anuncia entrada gratuita a más de 15 parques nacionales por Día Nacional de las Áreas Protegidas

    Conaf anuncia entrada gratuita a más de 15 parques nacionales por Día Nacional de las Áreas Protegidas

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Cómo es Minuteman III, el misil balístico intercontinental que probó EEUU tras su anuncio sobre ensayos nucleares

    Cómo es Minuteman III, el misil balístico intercontinental que probó EEUU tras su anuncio sobre ensayos nucleares

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 10 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 10 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Llevan a cabo nuevo retiro de toldos azules en barrio Meiggs
    Chile

    Llevan a cabo nuevo retiro de toldos azules en barrio Meiggs

    Casos de VIH pediátricos y en adolescentes menores de 19 años llegan a su nivel más bajo en una década

    Asesor de Kast evita ofensiva de La Moneda y Jara por derechos humanos: “Nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    CEO de Ideal (Bimbo): “La estabilidad de Chile nos ha animado a seguir ampliando portafolios y que los empleos se queden acá”
    Negocios

    CEO de Ideal (Bimbo): “La estabilidad de Chile nos ha animado a seguir ampliando portafolios y que los empleos se queden acá”

    La inteligencia artificial remece la publicidad y el marketing, pero no tiene el “toque humano”

    Comercio anticipa una mejor temporada navideña para este 2025, pero no por mucho

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador
    Tendencias

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    El duro momento de Neymar que lo aleja del Santos y lo tiene con un pie afuera del Mundial 2026
    El Deportivo

    El duro momento de Neymar que lo aleja del Santos y lo tiene con un pie afuera del Mundial 2026

    El millonario contrato de Zidane Yáñez, la figura de la selección chilena Sub 17 en el Mundial de Qatar

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa
    Cultura y entretención

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Massive Attack cierra Fauna 2025 con una memorable presentación junto a Liz Fraser y apoyo a Palestina

    Trump afirma que Estados Unidos boicoteará la cumbre del G20 en Sudáfrica por el trato a los agricultores blancos
    Mundo

    Trump afirma que Estados Unidos boicoteará la cumbre del G20 en Sudáfrica por el trato a los agricultores blancos

    Fiscalía de Francia pide que Sarkozy sea puesto en libertad bajo medidas de control judicial

    El Senado de Estados Unidos llega a un acuerdo y allana el camino para terminar con el cierre de gobierno de 40 días

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego