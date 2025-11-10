El duro momento de Neymar que lo aleja del Santos y lo tiene con un pie afuera del Mundial 2026

Neymar va en caída libre y parece que nada podrá detener su descenso. Fuera de la convocatoria de Brasil y con su permanencia en el Santos dependiendo de un hilo, la que fuera una de las figuras más importantes de los pentacampeones, hoy no logra levantar cabeza.

Pero el calvario del nacido en el estado de Sao Paulo no comenzó este año. Su estrella se apagó en octubre de 2023, cuando en el duelo con Uruguay, válido por las Eliminatorias, se rompió el ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla derecha tras falta de Nicolás de la Cruz.

Desde entonces, ya no fue el mismo. De hecho, nunca logró brillar en el Al Hilal, donde recibía 175 millones de dólares por año, y había fichado solo dos meses antes. Siete partidos en dos años es muy poco para quien fuera uno de los mejores jugadores del mundo, por lo que en enero pasado fue cedido a préstamo al elenco que lo vio nacer.

Y aunque ha sumado muchos más encuentros y goles (23 y 6), su permanencia en el Peixe no ha estado exenta de polémicas y tampoco le ha servido para llevar a los paulistas a los lugares de privilegio que tanto esperaban. Tanto así que hoy los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda están en zona de descenso y tienen un duro calendario por delante, ya que ayer perdieron ante Flamengo y en las últimas fechas deberán enfrentarse con Inter de Porto Alegre, Cruzeiro y Palmeiras.

De concretarse su regreso a la B, desde donde salieron el año pasado y borraron el numeral de Pelé, “Ney” tendrá un futuro incierto, puesto que, tal como lo informó ESPN Brasil, “mantener su contrato sería inviable tanto económica como deportivamente”.

Ancelotti habló en la previa de los amistosos de Brasil. Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport. HEULER ANDREY/DIAESPORTIVO/PHOTOSPORT

Ancelotti no lo llevará al Mundial si no se recupera

Neymar no viste la camiseta de Brasil desde la tragedia ante Uruguay. Y la llegada de Carlo Ancelotti no mejoró esta situación. Desde que el técnico italiano asumió la banca de los pentacampeones, el talentoso jugador del no ha sumado minuto alguno y eso que estaba disponible para el duelo eliminatorio con Chile.

“Creo que me dejaron fuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto”, aseguró el volante ofensivo en aquella oportunidad (septiembre de este año). Y la respuesta del estratega fue lapidaria, ya que no utilizó ningún eufemismo para detallar lo sucedido.

“La condición física es un criterio muy importante para la comisión técnica. Nadie puede discutir el nivel técnico de Neymar, pero lo que evaluamos cada día y a cada partido es su condición técnica. Y no solo la de Neymar, sino la de todos”, señaló el director técnico.

Y la “condición” del otrora futbolista del Barcelona, nuevamente le pasó la cuenta en la convocatoria de Ancelotti. Brasil jugará dos duelos amistosos para prepararse para la cita planetaria que se jugará en Norteamérica el año entrante, enfrentará a Senegal y Túnez, el 15 y 18 de este mes, respectivamente, y Neymar otra vez no fue llamado.

“He hablado nuevamente con él y vamos a ver cuándo se recupera de su lesión. Pero no voy a llevar a un jugador que carezca de intensidad para todo el Mundial, de ninguna manera. Necesitamos jugadores de primer nivel físico”, concluyó Ancelotti.