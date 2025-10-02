La FIFA da a conocer el balón del Mundial de Norteamérica 2026

La FIFA dio a conocer a Trionda, el balón oficial del Mundial de 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos. Fabricado por Adidas, el esférico destaca por su diseño simbólico y por sus avances tecnológicos.

El nombre alude a la unión inédita de tres países como sede del torneo, una idea que también se refleja en su estética: un patrón rojo, verde y azul que representa a cada nación, con detalles como hojas de arce canadienses, un águila mexicana y estrellas estadounidenses. Destellos dorados completan el diseño en homenaje al trofeo del certamen planetario.

“Ya tenemos aquí el precioso balón oficial del Mundial. Me alegra y me enorgullece presentar el Trionda. La marca Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones del torneo del año que viene: Canadá, México y Estados Unidos. Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota. La cuenta atrás para el Mundial más grande de la historia está en marcha, y el balón ya ha echado a rodar”, señaló Gianni Infantino.

El balón incorpora una estructura de cuatro paneles con figuras geométricas fluidas que mejoran su comportamiento aerodinámico. Las costuras profundas optimizan la estabilidad en el aire, mientras que los gráficos en relieve aumentan la adherencia bajo condiciones climáticas adversas, dieron a conocer desde la FIFA.

Entre sus principales innovaciones destaca un sensor interno de 500 Hz que recopila datos sobre cada movimiento del balón. Esta tecnología conectada envía información en tiempo real al sistema VAR, facilitando decisiones arbitrales como la detección de fueras de juego.

La presentación del Trionda se suma a otros hitos recientes en la organización del torneo, como la revelación de las mascotas oficiales. Además, más de 4,5 millones de aficionados de 216 países ya se inscribieron en la primera fase de venta de entradas, según datos entregados por la organización.