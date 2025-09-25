Un alce, un jaguar y un águila: la FIFA revela las mascotas del Mundial de Norteamérica 2026

El Mundial tiene rostro. La FIFA presentó este jueves a las tres mascotas oficiales del certamen de 2026. Maple, un alce canadiense; Zayu, un jaguar mexicano, y Clutch, un águila estadounidense, serán los encargados de representar a los países anfitriones.

Según explicó el presidente de la federación, Gianni Infantino, estas nuevas figuras buscan transmitir el mensaje de unidad. “El equipo del Mundial 26 sigue creciendo y se vuelve mucho más divertido! Maple, Zayu y Clutch transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial”, afirmó.

“Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero. Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del fútbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas”, agregó.

Las mascotas del Mundial.

En línea con el objetivo de conectar con las nuevas generaciones, estos personajes serán las primeras mascotas oficiales de un Mundial que aparecerán como personajes interactivos en FIFA Heroes, un nuevo título con licencia oficial que saldrá el próximo año. El videojuego, desarrollado por Enver junto a Solace, ofrecerá una experiencia arcade de fútbol 5 con elementos de fantasía y permitirá a los jugadores formar equipos con mascotas, grandes figuras del fútbol y personajes populares. El título estará disponible en 2026 para Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox.

Presentación

La FIFA realizó una presentación para cada mascota. “El alce Maple nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país. Apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado, Maple destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo. Con sus legendarias paradas, su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, Maple tiene un sinfín de historias que contar”, dan a conocer.

“El jaguar Zayu habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país. Zayu, cuyo nombre significa ‘unidad’, ‘fortaleza’ y ‘alegría’, es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad. Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo. Además de un deportista, Zayu es un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya”, añaden.

“El águila Clutch recorre los Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido y cada momento al máximo. Audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él, Clutch predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación, y convirtiendo cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas. Clutch tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte. Como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo”, finalizan.