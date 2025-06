El festín argentino: “La Scaloneta le preparó el sofá para que el equipo de Vidal vea su tercer Mundial seguido por TV”

La prensa argentina quedó maravillada con la victoria de la Albiceleste sobre Chile en el Estadio Nacional. Un triunfo que permitió ver a nuevas figuras y certificar el pésimo momento de la Roja.

“La Cordillera de Argentina: el campeón gana sin pausas y sigue abriendo las puertas del futuro“, tituló el diario La Nación de Argentina.

“Un ejercicio futbolístico de superioridad que rozó la excelencia-y redujo a la nada a su urgido oponente- durante 45 minutos, con músicos nuevos que conocen bien la melodía de tanto escucharla abajo del escenario, le dio paso a un segundo tiempo más mundano“, destacó el periódico.

Asimismo, resaltó que “Chile era lo que indica la tabla de posiciones: el peor de las Eliminatorias. Vidal, ya lejos de sus años dorados, trataba de sacar tajada de las palabras más que de las piernas, pero no influía, tanto que Gareca lo reemplazó en el descanso, luego de que el árbitro lo hubiera amonestado en uno de los mil roces que tuvo con De Paul".

Argentina superó a Chile. CRISTIAN SOTO/PHOTOSPORT

Por su parte, el diario Olé fue mucho más sarcástico. “La Scaloneta le dio un golpe de nocaut a Chile, le preparó el sofá para que el equipo de Vidal vea su tercer Mundial seguido en una televisión de máxima definición.La Selección, más allá de estar recontraclasificada a la Copa del Mundo 2026, jugó con seriedad, disfrutó de otra victoria más, con un tinte especial, como una especie de pequeña venganza de lo que ocurrió en las Copas América 2015 y 2016, las últimas (y únicas) alegrías de los trasandinos, que desde ese momento llevan una década de caída libre.

“Sin Vidal, Chile se despertó y empezó a vender cara la derrota. Se adelantó en el campo, empezó a generar situaciones y hacer revolcar a Dibu Martínez. Hasta que el capitán Messi, después de los primeros 30’ complejos en los que Cepeda fue una pesadilla, agarró un poco las riendas del partido, aunque no fue tan perfecto como el PT. Chile, mientras se daban los primeros minutos de Mastantuono, apretó sobre el final, merodeó el empate. pero apareció Dibu para desactivar la heroica de Chile, que se fue entre murmullos y el canto de los argentinos, que saborearon el triunfo con el ‘que no salta no va al Mundial’”, resaltaron.

Silencio sepulcral

“Tres toques y un golazo bastaron para que el grito de Julián Alvarez a los 15 minutos del primer tiempo actuara como la nieve asesina de El Eternauta sobre los hinchas locales. Hubo un silencio sepulcral después del 1 a 0 y ese entusiasmo de los dirigidos por Gareca se fue al diablo”, agregó el diario Clarín.

“El impulso, desesperado, del final no le alcanzó a Chile. Toda la tristeza en la noche de Santiago se queda de este lado de la cordillera. La Argentina se fue con una sonrisa y varias certezas”, complementó.