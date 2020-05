El fútbol ya mandó a 392 personas a la AFC

Colo Colo ha sido el que ha generado más ruido, pero no el único club ni el primero. Ese lugar se lo lleva Ñublense, que el pasado 7 de abril fue el pionero en acogerse a la Ley de Protección al Empleo y mandó a cobrar el seguro de cesantía a futbolistas, cuerpo técnico, médicos y funcionarios.

“Nos acogimos a la ley porque a fin de mes los números no nos cuadraban, no había otra salida. Nuestra idea es no tener que despedir a nadie, pero incluso eso es una tarea difícil de hacer cuadrar”, dicen desde Chillán.

Y así como ellos, la lista de instituciones que siguieron sus pasos va en aumento, alcanzando hasta ayer un total de 392 trabajadores del fútbol con sus contratos suspendidos. En total, 15 clubes. De Primera, Primera B y Segunda Profesional, según la nómina solicitudes aprobadas por la Dirección del Trabajo, hasta el 30 de abril. Solo Colo Colo, Ñublense y Melipilla tocaron al primer equipo.

En total, seis elencos de la categoría de honor, siete del ascenso y dos de la tercera división son los que figuran hasta ahora en la interminable nómina de empresas que ayer manejaba la DT y que, algunos desde marzo y otros desde abril o mayo, han tenido que cobrar su sueldo a fin de mes desde el seguro de cesantía u organizar incluso fondos solidarios en los mismos clubes para ayudar a los empleados.

Hace poco Blanco y Negro SA decidió dar por finalizado las negociaciones con el plantel y mandó un listado de 22 jugadores profesionales a la DT, no así al resto de sus funcionarios, quienes firmaron un anexo de contrato donde se les aplica una reducción salarial, la que no se les devolverá íntegramente.

“No estamos pidiendo que asuman un descuento por algo que se nos ocurrió simplemente. No juegan un partido hace meses, hace 40 días que no entrenan, que no juegan”, dijo Aníbal Mosa. El Cacique, de todas formas, no es el club con más empleados enviados a la AFC. Rangers de Talca, a través de Rojinegro SADP, la sociedad anónima que administra al cuadro del Maule, se acogió con 44 trabajadores. Después de los talquinos viene Deportivo Ñublense SADP, el pionero, con 43 funcionarios.

Más atrás sigue el Club Deportivo Huachipato, con 36 empleados, además de Deportes Melipilla SADP y Club Deportes Copiapó SA, cada uno con 33.

Club Deportivo Barnechea SADP tiene 30 jugadores en nómina; Club Deportivo Palestino SADP tiene 28; Club de Deportes Cobresal y Unión Española, con 24; Everton Viña del Mar SADP y Deportes Iberia SADP, con 19; El Torreón SADP (Deportes Valdivia), 17; Club de Deportes Cobreloa, 12; y Herraduros SADP (Colchagua), con 8.

“Estamos aún buscando los mejores acuerdos para que, entre toda la institución, está crisis sanitaria afecte lo menos posible”, dice Jorge Salazar, timonel de Deportes Valdivia, equipo que también acordó la reducción de salarios con otros trabajadores.

“La pandemia nos golpeó muy fuerte. Dejamos de producir (practicar el fútbol profesional) y en consecuencia los sponsor y particularmente el principal, SEK. Los ingresos nos disminuyeron al 60% aproximadamente”, comenta Luis Baquedano, gerente de Unión.

Igual se espera que con el correr de los días más instituciones sigan el paso de los 15 equipos que ya tomaron esta salida. Y se está a la espera de lo que pase con Deportes Temuco, donde se anunció que se pasaría al plantel a la AFC, pero el trámite quedó suspendido a la espera de un acuerdo entre los jugadores y Marcelo Salas, para evitarlo. Desde el Sifup, sin embargo, apuntan que esté proceso tiene hasta hoy a los futbolistas sin cobrar ningún salario.

Los clubes deportivos, sin deporte

Al no poder abrir sus puertas al público, diversos clubes deportivos y estadios de colonias también se han acogido a la ley, superando los 700 trabajadores enviados a la AFC. Entre ellos destacan el Stadio Italiano, Stade Francais, Club Palestino, Estadio Israelita, Club Providencia y Estadio Español.

Los caballos se paralizan

La hípica y sus instituciones también se acogieron a la ley con cifras mayores que el fútbol. El Club Hípico de Santiago (236 empleados), el de Concepción (38), el Sporting de Valparaíso (125), el Hipódromo de Arica (3) y el Hipódromo (153) suman 555 trabajadores en la nómina de la DT.

Suspensiones en el CDUC

La Fundación Club Deportivo Universidad Católica es uno de los casos más emblemáticos dentro de la Ley de Protección al Empleo. Según la nómina que posee la Dirección del Trabajo, un total de 84 empleados fueron enviados a la AFC, todos en un “acto de autoridad” del empleador y no un “pacto de suspensión”, según detalla el documento.