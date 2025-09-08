El golazo con el que Ronaldinho sorprende en un partido benéfico.

El estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera se transformó este sábado en el escenario de una fiesta futbolera con gusto a nostalgia. Con las camisetas de Uruguay y Brasil como excusa, dos equipos capitaneados por Diego Lugano y Ronaldinho protagonizaron un amistoso benéfico que reunió a varias figuras de antaño y que terminó con un atractivo empate 2-2.

El gran protagonista de la jornada fue el exvolante del Milan, PSG, entre otros equipos. A sus 45 años, el astro brasileño demostró que su derecha sigue guardando destellos de magia. Primero, con la calma intacta desde los doce pasos, convirtió el 1-0. Más tarde, encendió al público con una ejecución de tiro libre que viajó directo al ángulo, recordando a aquel futbolista que marcó una era en el Barcelona y la selección brasileña.

Ronaldinho la clavó en un ángulo en el Atilio Paiva de Rivera. Y sí, pasó de verdad. No es ningún cuento. pic.twitter.com/ofOtjNjcJp — Miguel Méndez (@miguelo_mk) September 7, 2025

Del otro lado, la escuadra celeste no se quedó atrás. Álvaro Pereira puso el empate parcial con un remate dentro del área, mientras que el portero Juan Guillermo Castillo, quien tuvo un breve paso por Colo Colo en 2011, se dio el gusto de anotar desde el punto penal. A su alrededor, viejos conocidos de la Celeste como Jorge Fucile, Álvaro “Tata” González, Carlos Bueno (el exdelantero de la U y la UC), Cristian “Cebolla” Rodríguez y Pablo Munhoz, además del propio Lugano, volvieron a vestir la camiseta uruguaya, ahora en un ambiente festivo.

Brasil, en tanto, se presentó con nombres que también dejaron su huella en algún momento: Fábio Rochemback, Anderson Polga, Rodrigo Bittencourt, Marcelo Pitol, Christian “Chico” Dionisio, Dinho y Sidnei, entre otros, acompañaron a Ronaldinho en la delegación. Rivera, ciudad fronteriza entre los dos países, recibió el encuentro.