El golazo de Nicolás Cárcamo para abrir la cuenta para Chile ante Egipto

Se respiraba tensión en el Estadio Nacional, en el duelo que animan Chile contra Egipto, por la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20. Los africanos salieron con todo a buscar un triunfo que los coloque en carrera en la zona A, mientras que la Roja, luego de un inicio difícil, reaccionó con un gol.

A los 27 minutos, en una salida rápida, Nicolás Cárcamo recibió en campo rival, avanzó rumbo al área y, antes de entrar, sacó un espectacular derechazo bajo para vencer al portero Ahmed Mohamed y abrir la cuenta para el elenco nacional.